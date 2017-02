Primera alegria de l’any per a un Barça Lassa pràctic

La llista de baixes era llarga (Joan Carles Navarro, Brad Oleson, Justin Doellman, Pau Ribas i Shane Lawal), però el Barça Lassa va oblidar-la i va evitar repetir la vergonya de l’eliminació a quarts de la temporada passada. La versió més concentrada de l’equip blaugrana va eliminar l’Unicaja (82-70) i avui (21 hores, #0) buscarà contra el València Basket un bitllet per a la final de la Copa del Rei.

A l’espera d’una millora en el joc, el Barça Lassa es va aferrar a l’ordre i la disciplina. Sense brillantor, però amb menys errades que de costum, l’equip català va donar-se la primera alegria dels últims mesos. Després de no poques decepcions, Georgios Bartzokas va trobar uns quants jugadors fiables amb els quals competir. Marcus Eriksson, que va anotar 14 dels seus 18 punts durant la segona meitat, es va convertir en l’inesperat heroi del dia.

Empès per les lesions i pensant en una possible coartada per si el partit acabava en derrota, Bartzokas va accentuar la seva aposta pels joves. L’entrenador grec va situar Sasha Vezenkov en el cinc inicial i els seus primers dos moviments de banqueta van servir per donar entrada a Moussa Diagne i Marcus Eriksson. El tècnic culer va utilitzar durant molts minuts Tyrese Rice com a escorta i el jugador nord-americà va focalitzar esforços en el tir de 6,75 metres. El líder de l’equip va intentar cinc triples en un primer quart que va ser tota una declaració d’intencions.

L’Unicaja, que tot i la victòria de la setmana passada contra el Reial Madrid no viu, ni de lluny, el seu millor moment, va aconseguir aprofitar els baixos percentatges de tir exterior del Barça Lassa per construir-se una renda de vuit punts durant el segon període (23-31). Durant molts trams el duel, jugat sense ritme ni encert, va semblar més un partit de pretemporada que uns quarts de final de la Copa del Rei. La defensa de canvis de Joan Plaza va rebaixar l’encert d’un conjunt culer que tan sols va poder anotar 28 punts en 20 minuts. Al descans, l’avantatge malagueny era de cinc punts (28-33).

Animat per una millora en la punteria i per un augment de l’activitat defensiva, el Barça Lassa va reinventar el partit i va tancar el tercer període amb una renda de set punts (58-51). L’equip blaugrana va anotar 30 punts en deu minuts. Quatre triples de Marcus Eriksson van ser una benedicció per a un equip més necessitat que mai de referències exteriors.

L’avantatge aconseguit pel Barça Lassa va ser una llosa per a un Unicaja en hores baixes que no es va sentir amb esma de discutir el triomf a un rival blaugrana prou fiable.

El València Basket, amb autoritat

L’altre semifinalista d’aquesta nit serà el València Basket, que ahir es va desfer de l’Herbalife Gran Canària amb autoritat (88-72). L’equip entrenat per Pedro Martínez va fer una exhibició coral contra un adversari que no va poder seguir els seus bons percentatges de tir. Animat per 26 assistències, els jugadors del conjunt taronja van distribuir-se tant els minuts com el protagonisme.

El club vol cedir Nedim Dedovic, però no Rodions Kurucs

Segons ha pogut saber l’ARA, el Barça Lassa vol cedir Nedim Dedovic. El club blaugrana fa setmanes que ofereix el jugador del filial a diversos clubs de la LEB Or, però de moment no ha trobat una destinació per a l’aler bosnià, que aquesta setmana ha fet 20 anys. El jugador culer té una mitjana de 7,1 punts i 2,8 rebots amb l’equip entrenat per Alfred Julbe. Tot i que l’operació no tenia cap cost econòmic, l’Actel Força Lleida és un dels clubs que ha descartat la seva incorporació.

El MoraBanc Andorra, en canvi, es va interessar en la cessió de Rodions Kurucs, però el club blaugrana no hi va accedir. El jove jugador letó va tenir una participació destacada contra l’equip del Principat d’Andorra durant el torneig de pretemporada que es va disputar a Sant Julià de Vilatorta. La seva mitjana a la LEB Or és de 9,7 punts i 2,3 rebots.

El filial blaugrana, que fa poc es va reforçar amb Volodymyr Herun i Dago Peña, és el cuer de la LEB Or, on acumula 19 derrotes en 23 partits. El club no va accedir a traspassar a Kurucs perquè vol intentar salvar esportivament la categoria.