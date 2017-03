Sergi Llull enterra les il·lusions del Barça Lassa

La confiança de Sergi Llull no té límits. Tot i haver fallat 11 dels 16 tirs que havia intentat durant el clàssic, el jugador menorquí va sentenciar el Barça Lassa amb una cistella en l’últim segon (76-75). El base va enterrar les il·lusions d’un equip blaugrana que es va esforçar per millorar la imatge de les últimes setmanes. El conjunt culer va disposar d’un últim triple de Brad Oleson per evitar el triomf del Reial Madrid, però la pilota no va entrar.

“Portava un partit massa accelerat, volent fer massa coses a la vegada, però al final hem pogut guanyar, que és del que es tractava. Sabíem que el Barça Lassa arribava ferit, però té un gran equip. Portàvem tota la setmana parlant del rival, que ha tingut moltes lesions i ha fitxat molts jugadors. El seu procés d’adaptació s’està allargant, però té jugadors de molta qualitat”, va analitzar Llull, que va acabar amb 16punts.

El Barça Lassa, que va tenir les baixes de Justin Doellman i Joan Carles Navarro, tan sols va utilitzar una rotació de deu jugadors. La seva imatge va ser molt més fiable que la de les últimes setmanes. Ante Tomic, que a diferència del que és habitual va ser ben visible en la recta final, Stratos Perperoglou i Víctor Claver van ser els jugadors visitants més encertats.

L’equip blaugrana va començar el clàssic amb un avantatge de 8 punts (12-20). Animat pel seu domini en el rebot i per l’agressivitat d’un joc que li va permetre anar a la línia de tirs lliures, el conjunt culer va tenir una bona posada en escena. La realitat, però, va trigar poc a arribar i el Reial Madrid va aprofitar el segon període per capgirar el marcador i arribar al descans amb una renda d’onze punts (47-36). La mala punteria del Barça Lassa des de la línia de 6,75 metres (2/16 en els primers 20 minuts) hi va tenir una incidència clau.

Georgios Bartzokas va aprofitar el pas pels vestidors per tornar a endreçar els seus jugadors, que van començar el tercer període amb més concentració i van eixugar l’avantatge local. L’entrenador grec va situar el seu equip amb opcions de triomf, una possibilitat que es va acabar quan la pilota va arribar a Sergi Llull.

L’ICL Manresa sorprèn el Baskonia (87-82)

L’ICL Manresa va protagonitzar la gran sorpresa de la temporada i va superar el Baskonia (87-82). L’equip entrenat per Ibon Navarro va proposar un bàsquet molt ofensiu i va arribar a tenir una renda de 20 punts contra un rival que va pagar el desgast de l’Eurolliga. Pere Tomàs (14 punts i 8 rebots) i Lluís Costa (14 punts) van ser els jugadors més destacats dels manresans. El conjunt del Bages acumula quatre victòries, tres menys que un Divina Seguros Joventut que va perdre a la pista de l’Unicaja (77-74). La Penya va arribar al descans amb un avantatge de cinc punts (31-36), però es va quedar sense opcions de triomf en un tercer quart molt fluix. Tot i els esforços finals, l’equip verd-i-negre no va podar reenganxar-se al partit. Sergi Vidal (15 punts) va ser el jugador visitant més fiable. La derrota del Rio Natura Monbus Obradoiro a la pista del Tecnyconta Saragossa (85-59) permet als badalonins mantenir-se fora de les posicions de descens a la LEB Or.