Sergi Martínez crida l'atenció al Basketball Without Borders

Sergi Martínez, jugador del planter del Barça Lassa, va tenir una actuació molt destacada al Basketball Without Borders Global Camp, un campus en què les millors promeses de tot el món van treballar durant un cap de setmana amb jugadors de la NBA. L'esdeveniment d'aquest any es va celebrar a Nova Orleans.

L'aler pivot, al qual Alfred Julbe està intentat convertir a aler, va ser escollit en el millor cinc del Mundial U17 que es va disputar el passat estiu a Saragossa.

Arnas Velicka, també nascut el 1999 i jugador del júnior i del filial del Barça Lassa, també va rebre elogis. Andrija Marjanovic, en canvi, va passar una mica més desapercebut.

R. J. Barrett (el Canadà) va ser designat com a millor jugador de l'esdeveniment (MVP). Isaac Bonga (Alemanya) també va acumular molts elogis.

Congrats to RJ Barret 🇨🇦, who was named MVP at Basketball Without Borders Global Camp at #NBAAllStar Weekend pic.twitter.com/VJ4tuZ8VQ6