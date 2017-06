Els Warriors no aixequen el peu de l'accelerador (132-113)

Una monstruosa actuació de LeBron James no ha evitat la segona victòria dels Golden State Warriors (132-113), que dominen les finals de la NBA per 2-0. El triple doble de l'estrella dels Cavs (29 punts, 14 rebots i 11 assistències) no ha estat suficient contra un rival molt inspirat.

Després d'una primera meitat igualada, els Warriors s'han exhibit a l'Oracle Arena, on han sumat el 14è triomf consecutius d'aquests 'play.off'. Kevin Durant ha tornat a ser determinant amb 33 punts i 13 rebots. Stephen Curry també ha tingut un gran protagonisme (32 punts, 11 assistències i 10 rebots) i Klay Thompson ha recuperat la seva punteria habitual (22 punts).

Animat per Kevin Love, els Cleveland Cavaliers han començat amb energia el partit, però els Golden State Warriors han exhibit un gran ritme anotador per capgirar la situació. Tot i perdre 13 pilotes durant la primera meitat, l'equip d' Steve Kerr, que ha reaparegut, ha arribat al descans amb un avantatge de tres punts (67-64).

540x306 Stephen Curry / EFE Stephen Curry / EFE

Els Warriors han obert una escletxa en el marcador durant un tercer quart en què els Cavs han patit per mantenir el seu ritme anotador. La renda local s'ha disparat fins als 16 punts (102-86), moment en què Draymond Green ha comès la seva cinquena falta personal.

Tot i els esforços del conjunt visitant, els Warriors han assegurat el triomf amb un avantatge de 22 punts (121-99) a sis minuts del final. Durant i Curry han estat molt inspirats.

540x306 Odell Beckham, Lewis Hamilton i Neymar / NBA Odell Beckham, Lewis Hamilton i Neymar / NBA

Neymar, davanter del Barça, ha vist el partit en directe. El jugador brasiler ha estat assegut al costat d' Odell Beckham i Lewis Hamilton.

PARECE que hay mayoría de Warriors en el NBA Café de Barcelona.

PARECE... #NBAFinals pic.twitter.com/jVzMZ76BQr — NBA Spain (@NBAspain) 5 de juny de 2017

El segon partit s'ha seguit en directe des de l' NBA Café Barcelona. L'eliminatòria pel títol es trasllada ara a Cleveland, on es disputaran els dos pròxims partits de les finals.