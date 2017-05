Calella, preparada per acollir l'Ironman 70.3 de Barcelona

Aquest diumenge, Calella s’omplirà de triatletes per acollir una prova Ironman. Més de 2.500 esportistes, procedents de gairebé 60 països, s’atreviran amb el 70.3 Barcelona, que és com s’ha batejat aquesta carrera de mitja distància –el que popularment es coneix com a “mig Ironman”– i que cada any té més adeptes. L’any passat, de fet, l’actor Dani Rovira va acceptar el desafiament com a part de la preparació de la pel·lícula ‘100 metros’, en un clar exemple del creixement d’aquesta disciplina. El nom 70.3 sorgeix a partir de sumar les distàncies –en milles– que es recorreran en les tres disciplines: 1.900 metres nedant (1,2 milles), 90 quilòmetres en bicicleta (56 milles) i 21,1 quilòmetres a peu (13,1 milles).

"Benvinguts, gràcies per confiar en Ironman. Més de mil voluntaris treballaran per a vosaltres, gaudiu de la cursa i ens veiem a la línia de meta", ha comentat Agustí Pérez, el director de cursa, als triatletes que sopaven durant la roda de premsa dels professionals que en la carrera.

I és que l’Ironman 70.3 Barcelona ocupa un espai estratègic en el calendari dels triatletes d’elit, que miren al Campionat del Món a Kona (Hawaii), que se celebrarà al setembre. En dones, destacarà la presència de la danesa Camilla Pedersen -campiona en diverses edicions anteriors, i que ha protagonitzat un dels moments emotius, en recordar que dedicarà la carrera al seu germà, mort en un accident fa només uns dies-, la britànica Emma Pallant, l'austríaca Eva Wutti o la catalana Sara Loehr.

"Hi ha poques carreres a Espanya amb aquests circuits i aquesta repercussió, i em fa il·lusió ser a Calella" Iván Raña Excampió mundial de triatló

En homes, els protagonistes seran el belga Frederik Van Lierde, el suec Patrick Nilsson -vigent campió- i l'espanyol Iván Raña, que intentaran fer ombra a l'estrella de la prova, al número 1 del món, l'alemany Jan Frodeno. "Hi ha poques carreres a Espanya amb aquests circuits i aquesta repercussió, i em fa il·lusió ser a Calella, rodejat d'aquestscampions. Els farem suar", ha dit Raña. En el seu torn, Frodeno, que resideix a Girona, ha admès que intentarà "donar el màxim" de cara a revalidar el títol mundial a Kona.

L’Ironman 70.3 Barcelona treu pit dels seus recorreguts, un dels aspectes que més agrada als triatletes. La prova d’aigua es nedarà a la Platja Gran de Calella, des d’on s’agafarà la bicicleta per enfilar cap al Montseny, en un recorregut que preveu passar dos cops pel port de Collsacreu, per acabar amb dues voltes a un traçat de 9,8 quilòmetres pel passeig de Calella en direcció a Pineda de Mar.