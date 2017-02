Per un cop sense el Mur Groc

Qui ha estat o ha vist de prop el Mur Groc, la grada sud del Westfalenstadion de Dortmund, no oblidarà mai la vibració del formigó als peus de gairebé 25.000 seguidors saltant, el soroll, la passió dels dies de partit. La Südtribune d’aquell estadi és la graderia amb localitats a peu dret més gran d’Europa i veure-la per un cop buida ha sigut la imatge de la setmana a la Bundesliga.

El Borussia Dortmund va haver de renunciar contra el Wolfsburg (3-0) al suport de 24.454 dels seus fans més fidels com a conseqüència de la sanció que li va imposar la Federació Alemanya de Futbol (DFB) -que va incloure una multa de 100.000 euros- per l’exhibició de multitud de pancartes marcadament ofensives contra el RB Leipzig el 4 de febrer. Aquell dia, els jugadors del club vinculat a Red Bull van ser enlluernats diversos cops per làsers. Abans del partit, un grup d’ultres van llançar diversos objectes a aficionats visitants als voltants de l’estadi.

Tan cert és que la majoria dels fans del Borussia Dortmund són pacífics com que el club té un problema amb els seus ultres. És clar que el debat, quan s’imposen aquesta mena de sancions col·lectives, és si no paguen justos per pecadors. El màxim executiu del Dortmund, Hans-Joachim Watzke, ha recordat que tot just són entre un 2% i 3% de seguidors de la Südtribune els que van cridar l’atenció pel seu execrable comportament contra el RB Leipzig, dels quals entre 150 i 200 estant disposats a la violència, amb tendència a l’alça, segons la valoració del mateix club i la policia.

Hi ha qui entén, però, que la sanció és adequada perquè la resta del Mur Groc no va recriminar de seguida les pancartes dels ultres i als dirigents els va faltar coratge civil en la reacció.

Watzke ha vist aquests dies com se li recordava que fa temps que enviava dards contra el RB Leipzig en ple debat efervescent sobre tradició i comerç al futbol alemany. Coincideix que, a l’estiu, el dirigent es va reunir amb representants de grups ultres per demanar-los suport per a Mario Götze, l’estrella del planter que tornava a casa després de preferir jugar tres anys al Bayern. Durant la temporada, Watzke ha retirat privilegis als grups ultres, alguns de molt violents que intimiden altres seguidors de la Südtribune. Paral·lelament, la DFB ha prohibit arreu del país l’accés als estadis a 88 potencials hooligans del Dortmund que fa una setmana van ser interceptats per la policia camí al camp del Darmstadt amb drogues, analgèsics, material pirotècnic, guants de combat i caputxes.

El problema dels violents no és només a Dortmund, sinó arreu. Hi ha intrusos que mai no voldran entendre que a l’esport es necessiten rivals, no enemics.