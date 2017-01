“Fa dies això era una sala de vetlla”

Des de la sortida del sol fins a la nit, el Barça viurà una jornada intensa en què, per començar, per pressionar el Madrid haurà de derrotar el Betis a les 12 del migdia (BeIn LaLiga). A les 16.15, quan els jugadors de Luis Enrique estiguin volant cap a Barcelona, el Sevilla defensarà la segona posició al camp de l’Espanyol, i, per tancar la jornada, el Madrid intentarà espantar fantasmes contra la Reial Societat (20.45 h / Movistar+). Tot un diumenge pendent dels altres, en aquesta Lliga amb tres candidats. La major part de les mirades, però, se centren en el partit del Santiago Bernabéu, ja que el Madrid està contra les cordes malgrat ser líder perquè aquest 2017 ha encadenat mals resultats, lesions i un joc poc engrescador. “Això són vasos comunicants, i no li pot anar bé al teu rival si vols guanyar els títols. Queda molt per veure qui és mereixedor dels títols i no caldria dramatitzar. Ja veurem a final de temporada qui guanya més partits, qui supera més eliminatòries i qui guanya més títols”, va explicar Luis Enrique, que no es va deixar estar de recordar “com canvien les coses”. “Fa una setmana això era una vetlla. Ara estem en una ratxa guanyadora i intentarem mantenir-la per retallar punts als rivals”. Luis Enrique encara té les baixes d’Iniesta i Sergio Busquets per visitar un Betis que no acaba d’arrencar. El tècnic asturià va demanar “seny” per evitar caure en un estat d’eufòria, i va insistir un cop i un altre que queda molt per millorar malgrat que aquestes últimes tres setmanes les coses han canviat molt, a la Lliga.

El Barça confia a enllestir la feina a Sevilla i que la Reial Societat els faci un favor unes hores més tard. El Madrid rep els bascos amb les baixes de Marcelo, Modric, Carvajal, Coentrão, Bale, Pepe i James. Zidane, però, es va voler mostrar positiu ara que el vent bufa de cara. “El balanç de la primera volta és molt positiu. És normal passar per moments més complicats”, va afirmar durant una roda de premsa en què va haver de defensar alguns dels jugadors més criticats per l’afició, com ara Benzema. El tècnic francès va haver de negar que el faci jugar pel fet de compartir nacionalitat, i va deixar clar que “valoro de la mateixa manera tots els jugadors; estem tots junts i junts podem fer grans coses”. Però una punxada contra la Reial Societat -que en cas de victòria se situaria quarta a la classificació- significaria el sisè partit dels últims set sense aconseguir guanyar.