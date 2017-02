Els escacs, dividits sobre l’ús del hijab

Des de fa segles, els escacs, juntament amb la lluita i el futbol, és un dels esports més estimats a l’Iran. La Revolució Islàmica del 1979, que va acabar amb el xa Mohammad Reza Pahlavi marxant exiliat i l’arribada al poder de l’aiatol·là Khomeini, va alterar-ho tot, també la vida esportiva. La lluita es va tolerar bastant, el futbol inicialment no gaire i els escacs, directament, van ser prohibits, ja que Khomeini considerava que anaven en contra dels preceptes islàmics perquè fomentaven el joc i les apostes. Però el 1989 Khomeini els va autoritzar de nou, després d’una campanya interna en què es posava l’accent en el fet que era un joc d’estratègia, i des de llavors aquest esport no ha deixat de ser potenciat. Aquests dies, de fet, a Teheran se celebra el Mundial d’escacs femení amb una polèmica sobre la taula: l’obligació de jugar amb els cabells tapats, tal com exigeixen les lleis islàmiques que controlen tots els aspectes de la vida de les dones iranianes, amb policies especialitzats controlant pels carrers com vesteixen.

Per a la majoria de jugadores estrangeres, jugar amb un hijab és una novetat. Ara bé, més d’una jugadora va decidir no viatjar a Teheran com a senyal de protesta per haver de fer-ho amb els cabells tapats, com la nord-americana d’origen georgià Nazi Paikidze, l’ucraïnesa Maria Muzitxuk o l’argentina Carolina Luján. “L’Iran no és l’escenari ideal per a un torneig d’aquests, no puc participar-hi”, ha dit l’argentina. “Una dona té dret d’escollir com viu i com competeix”, reflexionava Paikidze, que va animar altres jugadores a boicotejar una cita organitzada a l’Iran perquè cap altre estat va oferir-se per ser-ne la seu, segons els organitzadors, la Federació Internacional d’Escacs (FIDE). Al Mundial tampoc hi participa la número u mundial, la xinesa Hou Yifan, però per altres motius. Hou considera que no hi ha cap raó per separar homes i dones als escacs i es nega a assistir a competicions només per a dones.

El hijab molesta?

El Mundial, a punt d’acabar -ara se celebren les semifinals amb la germana de Maria Muzitxuk, Anna, encara amb opcions-, ha vist opinions de tot tipus. La cubana Yaniet Marrero, en declaracions a l’agència Efe, afirmava: “No estàvem acostumades a jugar amb aquesta peça, però crec que va ser una experiència interessant i així col·laborem a donar suport perquè els escacs a l’Iran es desenvolupin. No era còmode, però no ho com una excusa”. La vicepresidenta de la federació iraniana, Xadi Paridar, considera que “dur hijab no genera cap problema als escacs: “En els tornejos hi ha hagut moltes jugadores amb diferents tipus de hijab i fins i tot algunes es presenten amb gorres, així que això no influeix en la seva concentració”. Luján rebat aquest argument: “No he descartat anar al Mundial per un tema pràctic, és per un tema d’idees”.

Però just els mateixos dies els escacs de l’Iran han provocat dues polèmiques més centrades en dos germans, Dorsa i Borna Derakhshani. La primera, de 18 anys, va jugar un torneig fa poc a Gibraltar sense vel, a diferència de les seves compatriotes Sarasadat Khademalxarieh i Atousa Pourkaxiyan. Elles, residents a l’Iran, es posaven el vel abans de jugar, però fora del torneig no el duien. Dorsa Derakhshani, en canvi, va jugar sense el vel, cosa que va provocar que el president de la Federació, Mehrdad Pahlevanzadeh, afirmés que quedarà fora de la selecció per “haver trepitjat els ideals iranians”. La jugadora viu a Barcelona, després d’acceptar una oferta del club d’escacs Montcada, i ha declinat fer declaracions just després de saber que el seu germà, Borna, de 14 anys, també era sancionat, en aquest cas per la FIDE, per negar-se a jugar al mateix torneig el duel amb Alexánder Huzman, d’Israel.

Els esportistes de l’Iran solen negar-se a competir amb els israelians per motius polítics, tal com els recomanen les autoritats iranianes. La negativa de jugar contra israelians -la República Islàmica de l’Iran no reconeix l’Estat d’Israel- ha provocat que alguns esportistes iranians prefereixin ser eliminats als Jocs Olímpics, com va fer el judoka Javad Mahjoub el 2012.

Guerra freda entre estats

De fet, en molts tornejos se sol evitar que quedin aparellats israelians i iranians a les primeres rondes, tal com fa la UEFA al futbol amb clubs russos i ucraïnesos. A Gibraltar, però, Borna Derakhshani va apuntar-s’hi a última hora i els organitzadors no van tenir present aquest possible problema. I el jugador, resident a l’Iran, va preferir ser sancionat abans de competir amb Huzman.

Dorsa Derakhshani, de moment, no té pensat tornar a l’ Iran, i segueix competint per Europa i residint a Barcelona, on el seu entorn explica que viu com totes les joves de 18 anys. Sense vel i amb una rialla d’orella a orella. Intentant centrar-se en la seva passió, els escacs, sense pensar si necessita jugar amb els cabells tapats.