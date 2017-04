Tres explosions afecten l'autobús del Borussia Dortmund

Tres explosions ha afectat l'autobús del Borussia Dortmund i hi ha un ferit. Segons explica el club alemany, s'ha produït mentre l'equip anava cap a l'estadi per disputar el partit d'anada dels quarts de final de la Champions contra el Mònaco. El partit, segons ha confirmat el Borussia Dormund, ha quedat aplaçat per dimecres a les 18:45 de la tarda. L'estadi, doncs, està sent evacuat per la policia, que afirma que no hi ha risc a aquestes instal·lacions.

Bei Abfahrt unseres Busses hat sich ein Vorfall ereignet. Eine Person wurde dabei verletzt. Weitere Infos folgen. #bvbasm — Borussia Dortmund (@BVB) 11 d’abril de 2017

A través del seu compte de Twitter, el club ha donat a conèixer els fets, tot i que sense donar excessius detalls. Paral·lelament, la policia ha informat que s'han produït "tres explosins a 10 quilòmetres de l'estadi" i que estan "treballant" sobre el terreny. Segons aquestes informacions, seria un paquet que ha explotat quan els jugadors sortien de l'hotel de concentració. Com a conseqüència, han rebentat algunes rodes de l'autocar i també s'han trencat alguns vidres.

Tot i que no s'ha revelat oficialment la identitat del ferit, segons diverses fonts seria Marc Bartra, tot i que de poca consideració. El futbolista català s'hauria dirigit a l'hospital per ser atès.