Guardiola: "No sóc pitjor entrenador per no haver guanyat un títol aquest any"

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, ha insistit aquest dijous que, malgrat estar a punt d'acabar sense títols la seva primera temporada al conjunt anglès, ha "millorat com a tècnic" des que va arribar a la Premier League. L'eliminació, diumenge passat, de la Copa d'Anglaterra a les semifinals ha deixat el preparador català sense títols en una temporada per primera vegada des que va arrencar la seva carrera com a entrenador, fa nou anys.

"He après a gestionar situacions difícils millor del que ho feia abans" Pep Guardiola Entrenador del Manchester City

"No sóc pitjor entrenador perquè no hagi guanyat un títol aquest any", ha dit Guardiola a la cadena britànica Sky Sports. "Crec que sóc més bon tècnic que abans perquè he après molt i tinc més experiència. He après a gestionar situacions difícils millor del que ho feia abans", ha assenyalat.

"Normalment, quan passa alguna cosa per primera vegada saps per què és, així que, que això [una temporada sense guanyar títols] hagi arribat després de nou anys és increïble. A Espanya hi ha equips fabulosos que no guanyaran res aquest any, i això és una cosa que succeirà també a Europa", ha insistit.

" No estic en un club que hagi guanyat molts títols, com el Barça, Bayern Munic, Reial Madrid, Inter, Juventus o Milan. Per això et toca descobrir coses noves per ser cada vegada millor i per guanyar trofeus, com ho han fet també el United, el Chelsea o el Liverpool, tots, clubs amb més història que el Manchester City", ha afegit. "Per això vaig decidir venir aquí, ha estat una bona lliçó per a mi. Per això ara crec que sé el que no hem fet bé i prendré més bones decisions per ser millors la temporada que ve", ha subratllat.