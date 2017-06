Isco i Asensio: per què no van fitxar pel Barça

Al Camp Nou molts s’esquincen les vestidures quan veuen futbolistes del perfil d’ Isco i Asensio jugant al Madrid. I més quan tots dos van estar lligats al Barça abans d’aterrar al Bernabéu. El primer, perquè admirava el club blaugrana, tot i que mai es va negociar amb ell per portar-lo a Barcelona. El segon, perquè el Barça tenia un acord verbal tancat amb el Mallorca, l’equip on jugava el jove migcampista, però es va trencar sobtadament l’últim dia de mercat. Demà tots dos seran a Cardiff per buscar una segona Champions consecutiva per al Reial Madrid: Isco esperant mantenir el protagonisme i la titularitat, Asensio buscant uns minuts en el tram final per seguir amb la seva progressió.

L’ex del Màlaga va fitxar pels blancs l’estiu del 2013. Florentino Pérez va pagar 24 milions per ell, una xifra que podia pujar fins als 30 amb els variables. El Barça mai va opositar pel futbolista andalús. L’exdirector esportiu dels malaguenys Mario Husillos confirma a l’ARA que ningú del club blaugrana va preguntar per la situació del migcampista, un jugador que, això sí, havia rebut un seguiment molt exhaustiu de l’equip de scouting de l’entitat catalana. L’explicació al Camp Nou és senzilla: al Barça hi havia “massa talent” en la posició d’interior. “Mira el que hi havia el 2013”, argumenten fonts executives del club, en referència a Xavi, Iniesta, Cesc, un jove Sergi Roberto i Thiago. Pocs dies després que Isco certifiqués la seva marxa cap a Madrid, però, Thiago marxava cap a Munic per posar-se a les ordres de Pep Guardiola i el Barça es quedava amb un mig del camp encara poderós però sense relleu generacional.

El cas de Marco Asensio va ser diferent. El seu serial va arribar un any més tard, a finals de l’estiu del 2014. En aquest cas el Barça tenia un acord amb el Mallorca, tancat “telefònicament” pel llavors director general, Antoni Rossich, que va portar a terme les negociacions personalment per la seva amistat amb Gabriel Cerdà, home fort al club illenc. Tal com confirmen fonts del Barça i del mateix entorn del jugador, Rossich “ va tancar l’operació per 2,5 milions al comptat i 2 més quan Asensio jugués al primer equip”. Dit i fet. El Barça s’assegurava una de les grans sensacions del futbol espanyol, una promesa de 18 anys que arribaria al Camp Nou per un preu raonable, que es podia assumir tot i la gran inversió feta aquell estiu (més de 150 milions).

Però hi va haver un gir brusc de guió. “Per sorpresa i sense que en sabéssim el motiu, es van tirar enrere. Sense donar-nos opció ho van tancar sospitosament amb el Madrid”, explica una persona coneixedora de les negociacions, cosa que confirmen des del mateix entorn de l’ara jugador del Madrid. “L’últim dia el Mallorca va demanar els 4,5 milions al comptat i el Barça es va tirar enrere”, reconeixen des del cercle íntim d’Asensio. Aquell canvi de les regles del joc va fer embogir Rossich: estava “indignat” per la “falta de paraula” dels balears, i uns mesos després el malestar va créixer encara més quan es va confirmar que el Madrid el fitxava al mercat d’hivern per 3,9 milions. El futbolista, a més, podia acabar la temporada al Mallorca.

Tres anys més tard, el Barça ha vist com Asensio i sobretot Isco han tingut un paper rellevant en la consecució de la Lliga. El Madrid té dos futbolistes amb projecció mentre al Barça assumeixen que cal fer un relleu generacional a la medul·lar, que passa en gran mesura per l’evolució de Sergi Roberto -un futbolista de característiques ben diferents de les dels dos futbolistes blancs- i el fitxatge d’un jugador de primer nivell. Tot això després d’haver portat ja durant aquest trienni Rakitic, André Gomes, Denis Suárez, Rafinha i Arda Turan. Gairebé 100 milions.

Durant l’etapa d’Andoni Zubizarreta al capdavant de la direcció esportiva, als despatxos del Camp Nou sempre van assumir que aconseguir el relleu de la generació dels Xavi, Iniesta i companyia era molt complicat. No és fàcil trobar l’equilibri entre la pèrdua de protagonisme d’aquests jugadors que ho han guanyat tot i la paciència que necessiten futbolistes joves que volen sumar minuts. Entre altres motius, així es va perdre Thiago.

Fidelitat a Florentino

Isco va tenir durant molts moments la temptació de buscar una sortida del Madrid. No acabava de ser important a l’equip, i fins a aquest final de temporada en què s’ha convertit en imprescindible va plantejar-se un canvi d’aires. Asensio, en canvi, sap que encara ha de créixer. Té paciència i, a més, Florentino Pérez hi està molt a sobre. Un exemple de la cura que en té el president madridista és d’aquest mateix curs. A Asensio, que va perdre la seva mare fa cinc anys, se’l veia preocupat a Valdebebas. El seu pare havia de ser intervingut del maluc, i tot eren problemes i entrebancs. El director general de l’entitat blanca, José Ángel Sánchez, va assabentar-se de la situació del jove jugador i va traslladar-ho a Florentino de manera immediata. En una setmana el tema estava resolt. El president va moure fils i el pare del jugador va ser operat al cap de pocs dies, un dissabte, a Barcelona per un especialista que també treballa als Estats Units. “Va ser un detallàs”, assumeixen a l’entorn d’Asensio. Des de llavors la implicació del jugador és molt més gran, i hi ha un l ligam personal més estret amb Florentino.