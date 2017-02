El CF Lloret desmenteix els insults dels veterans i l'expulsió de l'equip femení del seu camp

L'equip femení de l' Atlètic Masnou va denunciar diumenge que, quan portaven 30 minuts de partit contra el Lloretenc, uns jugadors veterans del CF Lloret les van fer fora del terreny de joc. El partit femení coincidia amb el dels veterans i això va provocar una escena que, segons descrivien en un comunicat les implicades Ona Niubò, Elisabeth Paredes i Judith Bernabeu, va derivar en una cadena d'insults i comentaris masclistes.

Expulsades per la força del camp per un equip de veterans

Aquest dilluns, el CF Lloret ha volgut desmentir la informació a través d'un text en què deixa clar que els membres del seu equip de veterans "no es van dirigir en cap moment a les jugadores en termes masclistes ni les van expulsar del camp".

"Lamentem la situació generada, però volem aprofitar per deixar clar que tot ha estat provocat per una mala gestió del femení Lloretenc, que no va programar el seu partit de manera correcta. En la franja horària en la qual es van produir els fets, l’ús del camp estava atorgat per la regidoria d’Esports als veterans del Club de Futbol Lloret", argumenten des de l'entitat.