Recuperar l’equilibri en els gols, el gran encert de Quique

Des del curs 2004/05 que l’Espanyol no acaba cap temporada amb un balanç de gols favorable. És a dir, 11 anys en què sempre n’ha encaixat més dels que ha marcat. En aquell any amb Lotina va firmar la màxima puntuació dels últims temps (61 punts) i va aconseguir marcar vuit gols més (54) dels que va rebre (46). Quan falten dues jornades per concloure el curs, aquest any el conjunt blanc-i-blau encara presenta una diferència negativa. Res a veure, però, amb la del curs passat, quan es van encaixar 74 gols (rècord històric a l’entitat) i la diferència va ser de -34. Aquest cop és mínima, de només un gol (n’ha fet 47 i n’ha rebut 48), i aspira a enllaçar una ratxa com la que va registrar del 1998 al 2001, quatre cursos seguits amb balanç positiu.

Tot i ser encara desfavorable, per primer cop aquest curs aquesta estadística podria equilibrar-se o, fins i tot, capgirar-se, si els homes de Quique Sánchez Flores són capaços de derrotar a casa un València (16 h, BeIN LaLiga) que fa temps que no s’hi juga res més que l’orgull. Per a aquest duel, l’Espanyol podrà tornar a comptar amb Aarón, sancionat contra el Dépor, i també hi seran Óscar Melendo i Andrés Prieto, la principal novetat a la llista. El porter del filial va entrar al lloc de Roberto, una baixa que se suma a les de Diop i Piatti.

Des de la primera jornada, quan l’Espanyol va caure a Sevilla per 6-4, la balança de gols sempre ha sigut desfavorable per als periquitos, que van tancar la primera volta amb un ajustat 25-26 en contra. Uns números, això sí, prou positius si es té en compte que en les sis primeres jornades ja n’havien rebut 14. La reestructuració de peces al darrere i la consegüent millora defensiva, però, van propiciar que l’equip deixés la porteria a zero en fins a 586 minuts seguits, un rècord a l’entitat que s’ha fet seu Diego López. “Veure que podíem estar diverses jornades sense encaixar ens va ajudar a canviar la dinàmica de l’any passat”, assumeix Víctor Sánchez. En la segona volta, les xifres no han sigut gaire diferents: s’han marcat i rebut els mateixos gols, 22. Els dos pròxims rivals, el València i el Granada, semblen dos equips propicis per revertir la tendència.

I, si s’aconsegueix, l’Espanyol podrà mirar encara amb més optimisme la temporada que ve. Quique va assegurar ahir que el futur pinta força bé: “Aquest estiu serà diferent de l’anterior, s’està treballant bé, hi ha harmonia i tindrem un bon equip”. De fet, va confirmar que les negociacions per retenir Diego López -es pagarà prop d’un milió al Milan- estan ja en el “tram final” i “avancen bé”.