El capità Andrés Iniesta no seguirà al Barça a qualsevol preu. I no és una qüestió de diners. És una qüestió de "rendiment". Preguntat sobre la seva renovació -acaba contracte el 2018-, el de Fuentealbilla ha assegurat que la seva intenció " és retirar-se" al Barça, però que té molt clar que no vol seguir al Camp Nou simplement per figurar, "estar per estar". Ara bé, el manxec és optimista: li queda molt futbol. "A dia d'avui veig que puc seguir rendint", ha avisat després de confirmar que ha deixat enrere els problemes al soli que l'impedien estar al 100% i que ell i "el Barça no tindran mai cap problema". La renovació però, s'aparca fins a finals de temporada.

Més enllà del seu futur, en l'acte comercial d'aquest dijous amb la marca TAG Heuer, Iniesta s'ha referit a les possibilitats de Juan Carlos Unzué, segon de Luis Enrique, d'assumir la banqueta del primer equip. "Ho coneix molt bé tot, ja va estar amb nosaltres abans i ara", ha dit sobre un dels noms que sona amb més força per ser el proper tècnic, juntament al d' Ernesto Valverde. "Està preparat i capacitat", ha sentenciat Iniesta sobre Unzué. Això sí, llançant un avís per al qui arribi per suplir Luis Enrique: "qui vingui sap que només guanyar no serveix".