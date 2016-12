El COI inicia procediments disciplinaris contra 28 atletes russos que van participar als Jocs de Sotxi

El Comitè Olímpic Internacional (COI) ha anunciat aquest divendres que ha iniciat procediments disciplinaris contra 28 atletes russos que van participar en els Jocs Olímpics d'Hivern de Sotxi 2014. En un comunicat, el COI indica que "hi ha proves de manipulació d'una o més d'una de les mostres d'orina que van ser agafades durant els Jocs Olímpics d'Hivern de Sotxi" i afegeix que, de les 95 mostres que s'han investigat d'atletes russos, "en 28 s'han trobat evidències que hi ha hagut manipulació".

"Les mostres han estat retornades al Laboratori Antidopatge de Lausana i ja se n'ha començat la reanàlisi a la recerca de resultats analítics adversos", comenten. Tot i això, el COI vol deixar clar que aquests 28 casos " no es consideren una prova positiva de dopatge", però apunta que "podria conduir a una violació de la regla antidopatge i a sancions".

"El COI va més enllà de les conclusions de l 'informe McLaren i reanalitza les mostres de tots els atletes russos que van participar als Jocs Olímpics d'Hivern de Sotxi i als Jocs Olímpics de Londres 2012", ha afegit Thomas Bach, president del COI. "Fins ara, 27 atletes russos ja han estat sancionats pel COI", apunta, i explica que es tornaran a analitzar totes les mostres dels atletes russos que van participar als Jocs Olímpics d'Hivern de Vancouver 2010.

En paral·lel, aquest divendres, el president de Rússia, Vladímir Putin, ha reconegut que al seu país hi ha problemes de dopatge, si bé ha volgut deixar clar que l'estat no hi està implicat. " Tenim problemes amb el dopatge. Hem d'admetre-ho i fer tot el possible per impedir-ho", ha dit, i ha afegit que a Rússia "mai s'ha creat un sistema estatal de dopatge o de suport al dopatge".

Putin ha destacat la "necessitat" de col·laborar amb el Comitè Olímpic Internacional, l'Agència Mundial Antidopatge i les altres organitzacions internacionals que estan implicades en la lluita contra el dopatge. "Confio que els canvis que estan tenint lloc a Rússia ens ajudaran a complir amb aquestes tasques", ha conclòs.