Un secretari de Ciutadans demana que Adel Mechaal no competeixi amb Espanya

El secretari de Ciutadans a Alzira, Raúl Gallart, ha demanat a través de les xarxes socials que Adel Mechaal no competeixi amb Espanya. "Si vas néixer al Marroc, el teu país és Catalunya i vols la independència... sigues digne i no competeixis amb Espanya, que és el meu país", ha escrit a Twitter.

Adel Mechaal, si naciste en Marruecos, tu país es Cataluña y quieres la independencia... se digno y no compitas por España, que es mi país🇪🇸 pic.twitter.com/vrz21jef7j — Raul Gallart Perez (@Gallato7) 5 de març de 2017

El palamosí Adel Mechaal va aconseguir diumenge la medalla d'or en la prova de 3.000 metres obstacles de l'Europeu en pista coberta que es va disputar a Belgrad. Després de pujar al podi, l'atleta va penjar un missatge a les xarxes socials. "Gràcies, Espanya, per acollir la meva família i donar-me l'oportunitat de mostrar el meu talent. Seguiré lluitant pel meu país", va escriure.

Gracias ESPAÑA por acoger a mi familia y darme la oportunidad de mostrar mi talento. seguiré luchando por mi país.

Campeón de Europa yeah pic.twitter.com/l0lTGqoeAs — Adel Mechaal (@adelmechaal) 5 de març de 2017

Criticat per la seva condició d'independentista i pressionat per no haver justificat tres controls de dopatge, Adel Mechaal va intentar allunyar-se l'estiu passat del soroll mediàtic. aig rebutjar totes les trucades i totes les entrevistes per no crear més odi cap a la meva persona , per no haver de llegir missatges irrespectuosos , insults, idioteses i absurditats ", va reconèixer l'atleta al seu mur de Facebook. "P arlo, llegeixo, penso i somio en català. I sento una estima enorme per Catalunya", deia en un text en què també recordava que sempre ha competit amb la selecció espanyola.