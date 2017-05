Ferran Latorre inicia l’ascens a l’Everest a fi d’aconseguir el seu últim 8.000

Aquest dimarts, 23 de maig, un mes després que Ferran Latorre arribés al Camp Base de l'Everest (5.350 metres), l'alpinista català inicia l’ascens al cim més alt del planeta (8.848 metres) acompanyat per Dawa Sange, el seu xerpa, i l’alpinista francès Yannick Graziani. En cas d'aconseguir-ho, Latorre es convertirà en el primer català que ha coronat els 14 cims de 8.000 metres del planeta.

L’expedició seguirà els passos dels primers escaladors que van posar els peus al cim de l’Everest, Tenzing Norgay i sir Edmund Hillary, el 29 de maig del 1953, i que també va ser la via utilitzada per Reinhold Messner i Peter Habeler, per completar la primera ascensió sense oxigen artificial al sostre del món, l’any 1978.

Cap a les 06.00 (hora local), Latorre ha sortit del Camp Base per dirigir-se directament al Camp 2 (6.475 metres) després de superar la cascada del Khumbu, el principal obstacle i el primer dels més perillosos que es trobarà en el trajecte. En el Camp 2 s’hi quedarà un dia i esperarà que dimecres, 24 de maig, s’uneixi al grup l’alpinista austríac Hanz Wenzl. Dijous, 25 de maig, en travessar la Vall del Silenci i superar un recorregut d’inclinacions d'entre 30 i 45º, arribaran fins el Camp 3 (7.200 metres) i divendres, 26 de maig, al Camp 4 (7.900 metres), situat al coll sud de l’Everest. Finalment, el moment clau de l’atac al cim, de 8.848 metres, s'estima per dissabte, 27 de maig.

Començo l'atac al cim de l’Everest! Demà pujo al C2 en previsió d’atacar cim el pròxim 27 de maig. Segueix-me aquí https://t.co/Rq6YDfhbhA pic.twitter.com/AhjE2w5Kvx — Ferran Latorre (@ferranlatorre) 22 de maig de 2017

Aquest és el setè intent de Latorre de culminar l’Everest sense oxigen artificial. L'alpinista és conscient que en aquest tram final el gran obstacle que pot fer trontollar tota la planificació és el vent.