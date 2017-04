La Salomon Run esgota els dorsals

La muntanya de Montjuïc acollirà aquest diumenge (09.00 h) la quarta edició de la Salomon Run, una atípica cursa que un any més ha esgotat tots els dorsals. Els organitzadors han obert 100 places extra, que estaran disponibles fins a aquest divendres a les 19.00 h.

La cursa, que proposa una distància de 10 quilòmetres per un traçat singular, farà passar els seus participants per les escales de Jean Forestier, els jardins de Joan Maragall o el passeig de Santa Madrona, entre altres punts, però els moments més especials es viuran al pas per l'interior de l' Estadi Olímpic i el Poble Espanyol.

En el 25è aniversari dels Jocs de Barcelona, la Salomon Run passarà per sota del mític peveter olímpic i, ja a prop del final, completarà un quilòmetre entre les cases, els tallers i les places del Poble Espanyol.