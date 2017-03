Una Volta més selectiva per seguir creixent

És ben sabut que la Volta Ciclista a Catalunya dels últims anys s’ha convertit en un referent pels millors escaladors del món, que troben a finals de març la millor ocasió per tenir els primers grans enfrontaments a l’alta muntanya. I en aquesta línia segueix la cursa a la seva 97a edició, que, a més, afegeix nous ingredients amb una contrarellotge per equips de més de 40 quilòmetres a Banyoles i la recuperació de la pujada al Port, a Tortosa, present en les edicions del 1985 i el 1991 amb la denominació de Mont Caro, molt més selectiva. Aquest any es combinarà amb l’habitual arribada en altura dels últims anys a l’estació d’esquí de la Molina.

Un any més, el triple vencedor del Tour de França, Chris Froome (Team Sky), farà les seves primeres pedalades per Europa per carreteres catalanes, amb la incògnita de l’estat de forma, ja que no competeix des del gener a Austràlia. Amb tot, el britànic aspira a tot acompanyat d’un equip de luxe amb Geraint Thomas, Mikel Landa, Mikel Nieve i l’excampió del món de contrarellotge Vasil Kiryienka, entre d’altres. Davant seu hi tindrà un Alberto Contador (Trek-Segafredo) que després de quedar-se a dos segons de guanyar la París-Niça arriba a Catalunya amb el bloc que l’acompanyarà al Tour de França: Bauke Mollema, Jarlinson Pantano i Haimar Zubeldia. A més, també hi serà un Alejandro Valverde (Movistar) que porta un mes sense competir des de la Volta a Andalusia, però que ha estat concentrat en altura a Andorra, fet poc habitual en ell.

El murcià tindrà al seu costat al vilanoví Marc Soler (1993), que segueix la seva progressió lenta però constant que per poc no li fa guanyar una etapa a la recent París-Niça. Qui finalment es va endur aquella etapa va ser el sabadellenc David de la Cruz (Quick Step), el ciclista català més en forma i lamentable absència a la cursa, ja que descansarà després d’un principi de temporada intens. Completaran la participació catalana un Alberto Losada (Katusha-Alpecin) que ja sense el Purito estarà al servei del rus Ilnur Zakarin, Eduard Prades (Caja Rural-Seguros RGA) i Jordi Simón (Brasil Pro Cycling).

A més dels grans favorits citats, esclar, com és habitual en els últims anys, se citen a Catalunya altres grans escaladors del moment: 2n i 4t classificat de l’últim Tour de França, el francès Romain Bardet (Ag2r La Mondiale) i el britànic Adam Yates (Orica-Scott); l’ex vencedor de la cursa Dan Martin (Quick Step); Steven Kruijswijk (LottoNL-Jumbo), i el polonès Rafal Majka (Bora-Hansgrohe). I també cal sumar-hi equips molt interessats en la contrarellotge per equips de Banyoles, com el campió del món de l’especialitat, un BMC amb Tejay van Garderen, el segon classificat recent de la Tirrena-Adriàtica Rohan Dennis i Samuel Sánchez. Aquest any no participarà en la Volta el colombià Nairo Quintana (Movistar), vigent campió de la carrera i un dels ciclistes que millor ha començat la temporada, amb dos triomfs en la general de la Volta a la Comunitat Valenciana i la Tirrena-Adriàtica. El ciclista de Cómbita, un habitual de la Volta, ha preferit guardar forces abans d’afrontar els seus dos grans reptes d’aquest curs: el Giro d’Itàlia i el Tour de França.

Un recorregut renovat

Aquest any s’han inclòs 20 passos de muntanya durant tota la cursa, un de categoria especial, al qual se sumaran sis ports de primera, quatre de segona i nou de tercera. Tot i les trampes de les etapes més favorables als velocistes (abans de Calella, a la jornada inicial, s’hauran de pujar els tradicionals Collformic i Collsacreu, mentre que a 12 quilòmetres de la meta d’Igualada se superarà el turó del Puig, i la sisena etapa, a Reus, inclou el selectiu alt de la Mussara) el nivell d’esprintadors també pujarà. Al dominador dels esprints de l’any passat, el francès Nacer Bouhanni (Cofidis), s’hi sumaran l’alemany André Greipel (Lotto-Soudal) i perfils més polivalents, com l’australià Nathan Haas (Dimension Data), que poden sorprendre més d’un dia en una Volta que es tancarà de nou a Barcelona al circuit de Montjuïc, allà on hi ha un petit monument dedicat a Miquel Poblet, el gran ciclista català.

La tercera carrera per etapes més antiga, després del Tour de França i el Giro d’Itàlia segueix creixent i aquest any promet emocions fortes.