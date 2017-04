El Barça s’empetiteix a Kiel i haurà de remuntar

Com fa exactament un any, el Barça Lassa d’handbol ha sortit aquesta tarda de l’Sparkassen Arena entre els aplaudiments de l’afició rival, que celebrava la victòria del seu Kiel. Mateixa fotografia, partit, sensacions i objectiu final: remuntar els quarts de final de la Lliga de Campions per disputar la fase final de Colònia. La principal diferència, clau, ha estat el marcador (28-26), benèvol davant l’actuació dels visitants i l’ enorme lectura del joc dels d’Alfred Gislasson. El guió que s’havia dibuixat des de la banqueta blaugrana, de molta defensa en transició i posicional per forçar l’error del rival, orfe del seu director d’orquestra Domagoj Duvnjak, s'ha trencat a l’equador del primer temps.

L’handbol del Kiel és simple tàcticament, però molt eficient. Només amb agressivitat i encert en la pressa de decisions, ha aconsguit dibuixar un 8-4 que ha fet sonar totes les alarmes a la banda culer, sempre a remolc. Els errors d’un passat molt present tornaven. Pascual ha demanat paciència. Era el camí per guanyar en control i fer-se amb el ritme del joc, blanc pàl·lid per moments. L’entrada de Timothey N’Guessan en el lloc de Wael Jallouz, novament precipitat, ha reflotat el criteri tècnic dels culers. Si hi ha ordre, hi ha resposta i, per tant, rendiment defensiu.

Així s’escriu l’èxit de la plantilla. L’ofici a camp propi els ha fet reaccionar i ajustar el resultat fins al límit abans d’arribar al descans (16-15). Sempre sota el lideratge de Filip Jicha. El d'aquest cap de setmana ha estat el primer gran partit del txec en un escenari de primeríssim nivell. No només pels registres golejadors (3 gols amb un 100% d’efectivitat), si no per la capacitat d’intimidació i anticipació a les passades. Amb Borko Ristovski totalment desaparegut, les seves recuperacions han estat l’única via d’organitzar l’atac ràpid. El macedoni no ha estat a l’alçada del repte de substituir Gonzalo Pérez de Vargas, entre cotons, convocat 10 dies després de ser operat d’un dit de la mà.

L’ex del Rhein-Neckar havia de ser titular i no ha tocat cap pilota. S'ha dedicat a anticipar-se als xuts, deixant un pal al descobert, un automatisme de jugador de segona fila que es refia del treball de vídeo. Tot i que la resposta de l’equip no era dolenta, és molt difícil guanyar a ‘l’Infern del Nord’ amb unes prestacions tan baixes sota pals. Pascual, conscient, ha apostat pel seu company a la desesperada. Pérez de Vargas ha aportat el seu granet de sorra (3 intervencions), però no ha pogut fer res davant el recital d’handbol intel·ligent dels locals. Els seus millors minuts han arribat -sorprenentment- amb Marko Vujin (10 gols), Steffen Weinhold i Blazenko Lakovic, dos esquerrans i un veterà molt secundari per formar una primera línia de circumstàncies. L’esfèric ha volat i ha acabat sempre a les mans d’un alemany amb espais per a la penetració. Una empenta final del Barça, empetitit davant la contundència de Wiencek i Toft Hansen, ha deixat oberta la sèrie, que viatja a un Palau amb ganes de revenja.