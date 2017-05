El Palau s'acomiada de Noddesbo i Lazarov

El Barça Lassa d'handbol ha tancat la Lliga Asobal amb una patida victòria davant l'Osca en l'últim partit de Jesper Noddesbo i Kiril Lazarov al Palau Blaugrana. El club i especialment l'afició, representada amb 1.866 espectadors, ha volgut retre homenatge als dos jugadors, referents mediàtics i peces clau en els èxits de les últimes temporades, una etapa d'excel·lència a l'alçada del 'Dream Team' de Valero Rivera. No hi ha hagut llàgrimes. El macedoni no és un home d'exterioritzar emocions i el danès, amb el braçalet de capità, va buidar-se dijous durant la seva roda de premsa de comiat. Aquesta tarda s'ha dedicat a rebre l'estima de la gent, dempeus, emocionada.

La seva marxa comença a ser una realitat a efectes pràctics. L''speaker' del feu barceloní ha cantat aquesta tarda i per última vegada el característic 'Lazarov' al més pur estil NBA durant la presentació de la plantilla. El lateral dret, veterà incansable (37 anys), canviarà el blaugrana pel lila del Nantes francès, referent a la LNH, on es retrobarà amb el seu excompany Eduardo Gurbindo. El ritual prexoc, doncs, també haurà de canviar, com ho ha fet gran part de la secció en els últims mesos. El canvi generacional, el canvi de cicle. És la transició del passat a un futur que ha de seguir marcat pels títols i la regularitat en el joc.

L'staff tècnic i els jugadors (també els de l'Osca) també han posat el seu granet de sorra amb un passadís que ha coronat Víctor Tomás, el gran recolzament de Noddesbo dins el vestidor, i dos punts més, lluitats, simbòlics. L'equip va aixecar el títol domèstic setmanes enrere i té el cap a Colònia, on disputarà a partir de dissabte la fase final de la Lliga de Campions. El xoc d'aquesta jornada molestava. L'amenaça d'una lesió d'última hora i l'obligació d'haver de dosificar esforços han fet que el Barça hagi sortit amb el fre de mà posat, amb la intensitat a mig gas.

El @FCBhandbol ret homenatge a @3Jesper Noddesbo. El pivot comença a dir adéu a la seva etapa com a blaugrana. El Palau, dempeus pic.twitter.com/ST2IVeZ0Qy — Gonzalo Romero (@gonzaloRG5) 27 de maig de 2017

Els de José Francisco Nolasco han olorat sang i, sense pressió, s'han dedicat a moure la pilota, a córrer i a intentar no cometre moltes errades –que n'hi ha hagut, especialment a l'equador del primer temps– per tenir les seves opcions. I les han tingudes. Un 0-3 d'inici ha alertat la banqueta local que el partit no seria un passeig militar. Tot i una reacció a falta de deu minuts per al descans (15-16), els aragonesos han sabut mantenir la compostura.

El pas dels minuts els ha beneficiat, aprofitant un inici d'ansietat a les files culers, conscients de la necessitat imperiosa de fer els deures. Els aplaudiments i les celebracions de la graderia han anat augmentant a mesura que l'equip es complicava la vida. Al minut 46, una pèrdua de pilota, una exclusió en contra i un gol de contraatac de Javier Ariño ha dibuixat un 22-25 que ha despertat l'orgull de campió dels de Xavi Pascual. Tancant files davant de Gonzalo Pérez de Vargas i fent una passada més en la circulació han capgirat el marcador amb un parcial 6-2 per assegurar la victòria (30-29), l'última a l'Asobal de Noddesbo i Lazarov.