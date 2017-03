La reina de Copes d’Europa és el Voltregà

El CP Voltregà va signar ahir una pàgina daurada més en la seva llorejada història continental en l’hoquei patins femení. I ja en són cinc. Tantes com Copes d’Europa ha aixecat el conjunt osonenc -2008, 2011, 2013, 2016 i 2017-, que ahir va tombar per la mínima (0-1) l’amfitrió de la competició, l’Hostelcur Gijón, en un partit ajustat que va resoldre un solitari gol de Natasha Lee. Les noies de Beto Borregán revaliden d’aquesta manera el títol aconseguit l’any passat a Manlleu, on també van derrotar el conjunt organitzador.

La cinquena corona europea, que situa el Voltregà com l’únic equip del continent amb un repòquer de títols en aquesta competició -fins ahir, catalanes i asturianes estaven igualades a quatre títols, seguides de lluny per l’Alcorcón i el Benfica, amb una Copa d’Europa cada una-, va demostrar la solidesa i l’embranzida amb què arriben les osonenques a aquest tram final de curs.

La igualtat va presidir el partit d’inici a fi, per bé que dues dinàmiques van marcar els dos equips. En el Voltregà manava una entregada i sòlida defensa capaç de no concedir ni un gol contra el conjunt més golejador de l’OK Lliga femenina. En el Gijón, la pressió pel fet d’exercir d’amfitrió per primer cop en aquesta competició va pesar sobre les cames de les asturianes, que no trobaven la manera de desfer l’entramat defensiu de les noies osonenques. El gol de Natasha Lee al primer temps va afegir encara més nervis a un conjunt que, si bé encara tenia tota una meitat per empatar, en cap moment va estar còmode a la pista.

El Voltregà, ben assentat i ordenat, va saber aguantar les escomeses d’un Gijón que va augmentar la intensitat en el segon temps. Adriana Giménez va poder doblar l’avantatge a l’inici de la represa, però el seu remat va colpejar el pal, i va mantenir amb vida les asturianes, que, tot i fer patir la defensa catalana en el tram local, va acusar el desgast físic de no haver rotat prou el seu quintet inicial. Tot el contrari que un Voltregà que sí que va saber repartir minuts per arribar amb forces als instants finals del partit.

16 títols de 31 disputats

La d’ahir no era una final qualsevol. Més enllà de la disputa d’una Copa d’Europa, i de veure quin dels dos clubs sumaria per primer cop la cinquena corona europea, en el cas del Voltregà hi havia en joc la possibilitat de mantenir vives les opcions de repetir l’històric triplet aconseguit per primer -i encara únic- cop el curs 2010-2011.

Era la tercera cita que enfrontava els dos conjunts aquest mes. En la primera, el diumenge 12 de març, el Voltregà va tombar les asturianes en la pròrroga (3-2) per endur-se la Copa de la Reina. En la segona, el dissabte 18, les asturianes es van prendre la seva revenja particular en guanyar el partit de lliga (2-4) al feu de les osonenques, en un partit precedit pel protocol·lari passadís a les campiones de la Copa. En la tercera cita, la victòria va tornar a ser per a les catalanes, responsables de les úniques dues derrotes d’aquest curs d’un Gijón a qui ja han acomiadat de dos títols. En la lliga, però, les asturianes segueixen liderant la classificació, amb 48 punts -i un partit menys- per 44 del Voltregà, quan falten encara nou jornades per disputar.

Sumi o no aquest títol de lliga, el Voltregà haurà demostrat, un curs més, la seva supremacia en l’hoquei patins femení. Des de l’inici de les tres competicions vigents -el 2005 la Copa de la Reina, el 2006 la Copa d’Europa i el 2008 l’OK Lliga-, el conjunt osonenc ha guanyat 16 dels 31 títols disputats fins ara (un 51%). És a dir: un de cada dos campionats és per al Voltregà, que suma 5 de 8 lligues (62%), 5 d’11 Copes d’Europa (45%) i 6 de 12 Copes de la Reina (50%). L’hoquei patins té una reina, i es diu Voltregà.