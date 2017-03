Un atleta paralímpic que feia de llebre dona la sorpresa a la Zurich Marató de Barcelona

Jonah Kipkemoi Chesum ha donat la sorpresa i ha guanyat la Zurich Marató de Barcelona. L'atleta paralímpic, que només tenia previst fer els primers 35 quilòmetres de la prova com a llebre, ha aprofit la retirada del favorit per obtenir la victòria amb un temps de 2 hores, 8 minuts i 59 segons. De petit, en un incendi, aquest atleta va patir cremades en la part dreta de la cara i en el braç dret, que li van provocar seqüeles físiques. El 2012, amb 22 anys, va ser elegit per Kènia per competir en la categoria t46 dels Jocs Paralímpics de Londres 2012. Va destacar sent sisè en els 800 metres i setè en el 1500. Aquest és el seu primer èxit internacional fora de categoria paralímpica.

Jonah Kipkemoi Chesum es nuestro ganador!!! Lo ha conseguido con un tiempo de 2h08'56 #ZurichMaratoBCN pic.twitter.com/B5Oz1ETf14 — Zurich Marató BCN (@maratobarcelona) 12 de marzo de 2017

"En el tram final de la cursa he vist que tenia possibilitats de guanyar. Estic content d'haver fet història a Barcelona", ha explicat a TV3 l'atleta, que mai abans havia completat una marató. Jacob Cheshari i Justus Kiprotich han completat el podi.

"La d'avui era la meva primera marató. He corregut algunes mitges maratons i m'han anat bé. La veritat és que no esperava aquesta marca. Estic realment sorprès", ha afegit. "Ara estic en la categoria T47 i competeixo tant en paralímpics com en absoluts. Crec que puc fer un bon paper en les competicions. Seguiré a Europa i no sé quina serà la meva pròxima competició", ha dit.



Jaume Leiva no ha pogut aconseguir la marca mínima per obtenir plaça al Mundial i ha abandonat en el quilòmetre 28. Daniel Baralbés, que mai abans havia fet una marató, ha estat el primer català en creuar la línia de meta.

540x306 Sortida de la prova / EFE Sortida de la prova / EFE

En categoria femenina, la guanyadora ha estat l'etíop Helen Bekele, que ha acabat amb un temps de 2 hores, 25 minuts i 4 segons, rècord de la Zurich Marató de Barcelona. "Quan he arribat al quilòmetre 35 he vist que podia fer el rècord de la prova", ha explicat en declaracions a TV3.

"Pensava que la meva compatriota Tsegaye Melesech, amb millor marca que jo guanyaria, però he tirat fort i a vuit quilòmetres per al final m'he provat amb un fort canvi de ritme. Meleseh s'ha quedat una mica enrere i jo m'he sentit bé i la meva 'llebre' m'ha acompanyat. En absolut pensava que avui baixaria quatre minuts la meva marca personal", ha afegit.



Jordi Madera ha estat el guanyador en categoria de cadires amb 1 hora, 32 minuts i 46 segons.

540x306 La 39a edició de la Marató de Barcelona ha començat a dos quarts de nou del matí / CRISTINA CALDERER La 39a edició de la Marató de Barcelona ha començat a dos quarts de nou del matí / CRISTINA CALDERER

Més de 20.000 corredors han participat a la prova, que ha recorregut els principals carrers de Barcelona.