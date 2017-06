És molt difícil intentar explicar la dificultat de guanyar 10 vegades qualsevol Grand Slam en el circuit professional tenístic actual. La meva opinió personal és que no ho tornarem a veure mai més. El que ha fet Rafa Nadal no és incommensurable, és senzillament impossible o inhumà. En els últims 8 anys he treballat per a ell, més aviat, he tingut l’honor de fer-ho. No faré un article que destaqui cap característica de les virtuts esportives del tenista. Els títols, els cops, la preparació o la concentració no són el que vull destacar en aquest article. No tinc cap dubte que periodistes i tècnics en faran de molt millors. Parlaré de la persona, però sobretot dels seus valors.

Primer: ser fidel als teus orígens, continuar-hi ben a prop, encara que canviï la teva situació vital. El triomf és únicament seu, però no sabeu com són d’importants els seus pares, el seu tiet Toni, el Carlos Costa, el Charly Moya, el Rafel Maymó, el Francis Roig o la resta dels seus tiets. Quan havia de decidir on crear la seva acadèmia de tenis podia pensar en un centenar de llocs, des del punt de vista empresarial, millors que Manacor. Ell no ho va dubtar, va decidir fer-la a casa seva, a prop dels seus.

Segon: el teu camí és el que tu camines i has de fer-lo pas a pas, punt a punt, set a set, partit a partit, torneig a torneig. Els resultats venen sols si no perds el focus en el curt termini i no penses que ja has guanyat abans de fer-ho. El teu esforç i la teva actitud diària seran les que marcaran els teus èxits.

Tercer: el respecte i la humitat per als altres com a principal valor per anar per la vida. No centrar-te en ells, no perdre un moment en el que fan, sinó centrar-te només en tu mateix. Això sí, saber posar-te en la seva pell.

Quart: dels bons moments se n’aprèn, però encara se n’aprèn més dels dolents. Desgraciadament el Rafel ha hagut de passar per molts problemes físics que han fet que la seva carrera trontollés, però sempre s’ha aixecat i sempre n’ha tret un aprenentatge que l’ha fet més fort.

Cinquè (i últim): les victòries queden al currículum però no et fan millor l’endemà. Cada dia tornes a començar i, ben al contrari, com més has guanyat, més s’esforcen els teus rivals per guanyar-te.

Quan havíem de trobar una frase en comunicació per explicar el model educatiu de la seva acadèmia, vam trobar-ne una: “Lessons in life, performance in tennis”. Lliçons en la vida, resultats en el tenis. Aquest és Rafa Nadal, senyors i senyores. Poden estar segurs que darrere el millor esportista espanyol de la història hi ha una persona al nivell de l’atleta.