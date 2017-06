La fortuna d’haver vist jugar Rafa Nadal

La terra batuda és un escenari per a guerrers. L’herba de Wimbledon, ben cuidada i tan elegant malgrat que la zona de servei sempre acaba pelada quan arriba la final, és escenari per a cavallers com Roger Federer. I la pista ràpida és pura energia, modernitat. Però la terra batuda té un toc èpic diferent, segurament per aquella pols vermella que s’aixeca i que taca la roba dels jugadors quan cauen per terra. Nadal, que mai serà tan elegant com Federer i que tampoc vol ser-ho, que de refinat en té poc, no podria haver escollit millor superfície per tocar el cel. Tacat de terra, de suor, emocionat pel terra. Nadal va néixer per guanyar, especialment a la terra batuda. La seva terra.

Com un ídol local

Als francesos, que els fa mal portar tant de temps sense aconseguir tenir un ídol local, no els acaba d’agradar que sigui un nano de Manacor qui millor hagi jugat a les seves pistes, però després de veure com Nadal aconseguia ser el primer jugador capaç de guanyar en 10 ocasions un Grand Slam, també es van rendir a ell. És gairebé cíclic. Nadal rep rebudes més fredes que d’altres, a Roland Garros. Però després guanya i obliga aquells parisencs que miren amb menyspreu a tothom qui vingui del sud a aixecar-se i aplaudir. Un cop i un altre es rendeixen al geni d’un jugador que, en guanyar per desena vegada, confirma que la seva gran arma és el seu cap. Tants anys sentint que Nadal mai més tornaria al cim, ja que era un jugador que ho basava tot en el físic, i Nadal ha tornat. S’ha recuperat de lesions, ha esborrat dubtes, s’ha reformulat i, com sempre, no s’ha rendit. La temporada de tenis que portem és, segurament, la més emocionant en molt de temps. A Austràlia vam veure com Roger Federer, quan ja l’havien enterrat, sortia del taüt tot elegant per guanyar un Grand Slam. A París ha sigut el torn de Nadal. Quan siguem grans, només podrem donar gràcies al cel per haver viscut aquests anys amb jugadors com aquests.