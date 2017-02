Gerard Moreno: "Marcar al Bernabéu és una doble alegria"

"Marcar al Bernabéu és una doble alegria". No és cap sentència d'un jugador del Barça. És l'afirmació de l'espanyolista Gerard Moreno després de l'entrenament a la Ciutat Esportiva de Sant Adrià. El davanter de l'Espanyol admet que aquest cap de setmana tenen un partit complicat, i no confia en excés que el Madrid acusi el partit de Champions contra el Nàpols de dimecres. "És el líder de la Lliga amb dos partits menys i volem sortir al camp amb les millors armes per treure un bon resultat", ha dit Moreno.

"La seva plantilla és increïble. Surti qui surti serà un duel difícil", ha dit: "No hem de tenir por a res". Després del Madrid, el conjunt de Quique Sánchez Flores rep l'Osasuna i visita Celta i Vila-real.