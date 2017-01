Amb Bottas, Manor és l'única incògnita per completar la graella de la F-1

Dilluns a la tarda sortíem de dubtes i es resolia el culebrot de l'hivern a la Fórmula 1. El secret menys ben guardat es feia oficial: Valtteri Bottas correrà amb Mercedes la temporada vinent, substituint Nico Rosberg, que va anunciar després de ser campió que es retirava. El finlandès doncs, rep l'oportunitat de la seva vida. Després de quatre anys a Williams (amb els que va aconseguir nou podis), disputarà la seva primera temporada amb un cotxe que li permetrà lluitar en cada Gran Premi pels triomfs, la seva assignatura pendent. "Serà la temporada més important de la meva carrera a la Fórmula 1. He aconseguit nou podis amb Williams, però encara em queda el primer triomf, així que aquest és el primer objectiu", confessava Bottas, després de fer-se oficial la seva contractació per l'escuderia campiona del món.

Bottas sap que al seu costat tindrà Lewis Hamilton, que està per veure si es relaxarà tenint al seu costat un company que, teòricament, és inferior a ell. "Serem una alineació forta. El respecto com a pilot i com a persona, és una gran referència per a mi. Estic segur que lluitarem entre nosaltres, però també estic segur que podrem treballar junts per ajudar l'escuderia tant com puguem", afirmava el finlandès.

El seu fitxatge va ser el final d'una sèrie de confirmacions que van començar amb l'anunci de la incorporació de Pascal Wehrlein a Sauber i que van seguir amb el retorn de Felipe Massa a Williams. Wehrlein, pilot reserva de Mercedes, també havia sonat per substituir Rosberg, però finalment els de Brackley van decidir apostar per Bottas i fer que l'alemany segueixi la seva progressió a l'equip suís al costat de Marcus Ericsson, que manté el seu seient per a aquest any. Massa, per la seva banda, ha hagut d' ajornar un any la seva retirada. Un dels requisits de Martini era que el relleu de Bottas (a qui Williams ha deixat marxar a canvi d'una rebaixa en el preu dels motors Mercedes que munten els seus monoplaces) fos un pilot amb experiència i l'equip va contactar amb el brasiler, que torna amb un contracte d'un any. Al seu costat hi haurà Lance Stroll, un jove canadenc de 18 anys que debuta després d'haver-se proclamat campió de la F3 europea.

Pel que fa a la resta de canvis de seient, la baixa de Jenson Button a McLaren-Honda (el britànic va decidir que s'allunyava un any de la competició i ho deixava tot obert per al 2018) la cobrirà el jove belga Stoffel Vandoorne, que compartirà box amb Fernando Alonso. L'asturià encara té contracte per aquest any i espera que el monoplaça evolucioni per poder lluitar pel podi. Renault, que manté Palmer, es va fer amb els serveis de Nico Hülkenberg, amb la intenció de poder fer un salt qualitatiu endavant. La baixa de l'alemany a Force India l'ocuparà Esteban Ocon. I per últim, Magnussen, que s'havia quedat sense lloc a Renault, correrà amb Haas al costat de Romain Grosjean.

Manor, la incògnita per resoldre

Sense Ocon ni Wehrlein, els seus pilots l'any 2016, Manor encara no ha confirmat quins seran els seus pilots per aquesta temporada. De fet, és l'únic equip que no ha fet oficial la seva alineació. Els problemes econòmics que arrossega l'escuderia poden provocar que el circ de la F-1 torni a tenir deu equips en comptes d'onze. L'equip de Banbury té fins aquest divendres per trobar un inversor que els ajudi a sortir de la seva delicada situació econòmica. I és que a principis de gener van haver d'entrar en un procés concursal. En principi, divendres és la data límit per trobar algú que els ajudi a arribar a temps a Austràlia per al primer Gran Premi de la temporada el 26 de març.

Tres equips sense canvis

Aquest any només hi ha tres escuderies que repeteixen l'alineació del 2016: Ferrari, Red Bull i Toro Rosso. L'equip de Maranello va fitxar els seus dos pilots ( Sebastian Vettel i Kimi Räikkönen) fins al 2017 i, per tant, per aquest any tot queda igual. Tot i això, durant la temporada se'n parlarà bastant d'ells, ja que els rumors sobre el recanvi de Räikkönen es dispararan i caldrà veure quin és el nivell de malestar de Vettel, que l'any passat es va mostrar poc satisfet amb el rendiment del cotxe. A Red Bull, en canvi, després de l 'inici convuls del Mundial de 2016 (van decidir baixar Daniïl Kviat a Toro Rosso i pujar al 'primer equip' Max Verstappen), aquest any sembla que tot està molt més relaxat. Tant Daniel Ricciardo com Verstappen tenen contracte fins als 2018 i Helmut Marko, assessor de l'escuderia de la beguda energètica, ja ha anunciat que no tenen intenció de fer canvis a curt termini. Així doncs, el salt de Carlos Sainz haurà d'esperar: el madrileny seguirà fent parella amb Daniïl Kviat a Toro Rosso com a mínim un any més.