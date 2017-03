Tot i el nou reglament, el creixement dels equips i l'aparició de possibles alternatives, sembla que Mercedes i Lewis Hamilton segueixen manant a la Fòrmula 1. El pilot britànic s'ha imposat aquest matí als entrenaments de classificació del Gran Premi d'Austràlia (1.22.188), el primer de la temporada. "Estic molt orgullós del meu equip. L'equip ha treballat molt dur per adaptar-se a les normatives. Les carreres seran molt ajustades", ha comentat el tres vegades campió del món, que ja acumula 62 'pole positions'.

Sebastian Vettel ha aconseguit ser segon. L'alemany, el millor en algun dels sectors, ha evitat un doblet de Mercedes al capdavant de la graella gràcies a una errada de Valtteri Bottas, tercer, que debuta oficialment aquest cap de setmana. "No estic content amb el resultat. El rendiment del cotxe ha estat fantàstic, però crec que no he estat capaç de signar cap volta perfecte", ha apuntat, autocrític.

Hamilton estrena la temporada amb la 'pole' / F1

Kimi Räikkönen esperarà la seva oportunitat des de la quarta posició, confirmant l'etiqueta de favorit dels Ferrari. Max Verstappen (cinquè), Romain Grosjean (sisè), Felipe Massa (setè), Carlos Sainz (vuitè) i Daniil Kvyat (novè) han completat la llista de pilots que s'ha classificat per a la Q3. "Ha estat una classificació complicada. Els nostres rivals han millorat molt després dels lliures d'aquests últims dies. Hem d'analitzar els resultats i fer correccions", ha explicat el madrileny.

Desè ha estat el local Daniel Ricciardo. L'australià no ha pogut lluitar per les primeres posicions en sortir-se del traçat. "He intentat exprimir el rendiment del cotxe. He notat que una part no responia bé i no he pogut reaccionar i corregir la direcció. Hem sento responsable. Hem sap greu per l'equip de mecànics", ha dit.

Fernando Alonso, per la seva banda, ha pogut rodar amb el seu McLaren i ha acabat tretzè. "La tristesa és que som tretzens. No puc celebrar res, però és cert que estic content perquè la volta ha estat molt bona. Vull guanyar curses. Fer un punt, cinc o quedar-me fora de la zona de puntuació no canvi la meva situació", ha analitzat el bicampió.