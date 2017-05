Lorenzo celebra a Jerez, el seu circuit talismà, mitja vida al Mundial

Jorge Lorenzo va celebrar aquest dijous, al circuit de Jerez, el seu 30è aniversari. Ho va fer just en el mateix escenari que, 15 anys abans, l'havia vist debutar. L'any 2002, el traçat andalús veia com un noiet mallorquí de 15 anys amb molta confiança en ell mateix havia d'esperar a dissabte per pujar a la moto i sortir per primer cop a la pista. Dissabte era just el dia que feia els 15 anys, llavors, l'edat límit per poder debutar. Després d'haver-se perdut les dues primeres curses de la temporada i la jornada de divendres d'entrenaments lliures, Jorge Lorenzo pujava a la seva Derbi amb la intenció de menjar-se el món. Aquell dissabte es va convertir en el debutant més jove de la història del Mundial de motociclisme i, de fet, si no canvia la normativa, ningú el podrà superar, ja que ara el reglament diu que fins que el pilot no té 16 anys no pot debutar.

"El més important és que el Jorge no tingui cap pressió durant aquesta temporada perquè el seu principal objectiu ha de ser el d'acumular experiència i quilòmetres per seguir formant-se com a pilot", deia Giampiero Sacchi, director de l'equip que va fer debutar Lorenzo, i hi afegia: "Cal tenir en compte que quan el Jorge surti a la pista, s'enfrontarà a pilots més experts que ell i que tots portaran dos Grans Premis a l'esquena. Per això és necessari que estigui el més tranquil possible". Era la seva manera de protegir la seva aposta. "Ha estat el dia més feliç de la meva vida", reconeixia el pilot, just després de baixar de la seva moto, mentre es defensava d'aquells que el veien massa jovenet per pujar a la moto i lluitar a la pista. "Als dos anys vaig començar a muntar en bici i als tres, el meu pare em va fabricar una moto i vaig començar a entrenar. Això de la velocitat a la que competiu cal mirar-ho segons l'experiència de cada pilot i no per l'edat. Porto 11 anys corrents, tinc més experiència que altres pilots que tenen més edat que jo", deia a la telvisió pública madrilenya.

Segurament, aquell va ser un dels aniversaris que més recorda. I a sobre, la coincidència va voler que fos a Jerez, un traçat amb el que l'uneix una relació especial, segurament, el traçat més 'Lorenzo's Land' de tots els que integren el Campionat del Món. Allà, a banda de la ja tradicional clavada de la bandera del seu club de fans, quan hi guanya, també es tira al llac. La tradició és la tradició.

"Jerez és un dels meus circuits favorits. Però també és veritat que no és el millor circuit per a Ducati" Jorge Lorenzo Pilot de Ducati

Aquest any, per tirar-se al llac, ho tindrà una mica més complicat. Necessitarà un cop de sort... i alguna cosa més. El pas a Ducati se li està fent feixuc. "Si hagués volgut estar còmode, seguiria a Yamaha", reconeixia recentment en una entrevista a ' Marca', deixant clar que no es penedeix del canvi d'equip que havia fet aquest passat hivern. "Jerez és un dels meus circuits favorits. Hi he aconseguit algunes victòries i tinc molt bons records, com el meu debut. Però també és veritat que no és el millor circuit per a Ducati", avisa. Després de tres curses que ell diu que "han estat complicades", el Mundial arriba a Europa, on espera que la marca italiana pugui donar un salt qualitatiu endavant.

De Jerez, Lorenzo i Ducati tenen les dades que van arreplegar quan van fer el test privat al març i amb aquests números hi han estat treballant des que van deixar Austin. L'objectiu no és altre que seguir "evolucionant la moto" i "intentar ser el més competitius possible". Més madur i relaxat, Lorenzo entra a la trentena barallant-se amb una moto, la Ducati, amb la que té ganes de triomfar.