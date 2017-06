Marc Márquez: "Tinc ganes de guanyar, ho intentaré"

El Mundial de MotoGP arriba aquest cap de setmana a casa. El Circuit de Barcelona-Catalunya acollirà de nou la cursa del campionat del món de motociclisme i, de nou, els pilots catalans arrenquen amb les màximes opcions de lluitar pels triomfs.

Un dels que lluitarà per la victòria és Marc Márquez. "Aquest any m'està costant una mica més, però no estem tant lluny. A veure com va a Catalunya. Venim d'un cap de setmana difícil a Mugello. Només porto una victòria i hi ha ganes de guanyar, sobretot a Catalunya", ha dit el de Cervera. Sobre els canvis que hi ha hagut aquesta temporada (molts pilots han canviat d'equip), el campió del món ha comentat: "Hi havia curiositat. Més sobretot per Lorenzo amb la Ducati. Li està costant una mica, tot i que ja ha fet un podi. El Maverick no teníem cap dubte que ho faria bé amb la Yamaha. I Rossi no es cansa! És molt gran, el que fa i com ho està fent... tants anys sent un dels favorits és una cosa que és d' admirar. Nosaltres, com sempre, intentarem posar-los les coses difícils", ha conclòs.

A la presentació de la cursa, aquest dimecres a Barcelona, també hi havia Àlex Márquez, pilot de Moto2. El germà gran, el Marc, ha fet broma sobre com arriben els dos a la cursa de casa: "Crec que l'Àlex arriba millor que jo", però el petit ha assegurat que ha de seguir "empenyent". "Estem fent unes curses molt bones, estem en una bona dinàmica. Vaig guanyar a Montmeló el 2014 i va ser molt especial". Sobre el fet que puguin guanyar els dos aquest diumenge (un a Moto2 i l'altre, a MotoGP), Àlex Márquez ha apuntat: "Guanyar una categoria no és fàcil, guanyar els dos, encara ho és més. Jo intentaré fer la meva feina i que el Marc faci la seva, que no ho té fàcil tampoc".

No s'han perdut tampoc la cita els germans Espargaró, l'Aleix i el Pol. Els dos, enguany, debuten amb motos noves després d'haver canviat d'equip. "Estic aprenent moltíssim. L'experiència està sent una mica dura. Estem intentant entre tots tirar-ho endavant i desenvolupar la moto. És la categoria màxima, per això estem aquí. Ara agafar punts és un èxit per a nosaltres. Cal escurçar les diferències a final de carrera. A Mugello vam fer un pas, ara hem de seguir així", ha comentant Pol Espargaró, que aquest any debuta amb KTM al Mundial després d'uns anys a Yamaha. El seu germà, Aleix, ha dit que està "satisfet" en línies generals amb la temporada. "Està sent un any espectacular, el nivell és espectacular. Ara falta rematar amb els resultats a les curses, que és el que importa". Sobre l' Aprilia, ha assegurat que és "una moto molt física" i, tot i les dificultats, ha apuntat que estan "més contents" del que esperaven. "Aquest any el Mundial està sent molt igualat, segur que serà una cursa molt emocionant", ha conclòs.

Vicenç Aguilera, president del Circuit de Barcelona-Catalunya, ha assegurat que la catalana "és una cursa que té tots els ingredients per ser un gran Gran Premi". "El Joan [Fontserè, el director del traçat] s'ha esforçat per fer de la cursa de MotoGP un esdeveniment important", ha afegit. Aguilera ha avançat que el circuit farà "un homenatge a Lluís Salom", mort en l'edició de l'any passat del GP de Catalunya. "Darrere de la tribuna H hi ha un espai on els aficionats podran deixar el seu missatge", ha explicat.

"S'ha fet un gran esforç per la seguretat després de l'accident del Salom de l'any passat. Hem de recordar que això és un esport de risc, però nosaltres hem d'intentar que això sigui cada cop menys risc i més esport", ha apuntat Carmelo Ezpeleta, CEO de Dorna, l'empresa que organitza el Mundial.