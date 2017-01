Marc Coma, director esportiu del Dakar, ja va avisar que aquesta edició del ral·li seria diferent. Els canvis en el reglament, sobretot pel que fa a la navegació i al funcionament del GPS, han fet que tot sigui diferent. "Hem ideat una cursa en què la navegació és el més important", deia Coma, que ha estat l'impulsor de bona part dels canvis. Per aconseguir que la cursa sigui més "aventura", l'organització del Dakar ha degradat les funcions del GPS dels participants, fent que perdi memòria i que no guiï els pilots fins als nous punts de pas que han creat. "Hi ha una nova manera de punt de pas, el punt de pas control, en què els pilots només tindran el llibre de ruta per arribar-hi", reconeixia el director esportiu del ral·li abans de l'inici de la cursa.

"En aquesta edició la navegació és menys òbvia" Stéphane Péterhansel Pilot

"S'ha potenciat moltíssim la navegació i l'orientació. La cerca dels punts de control sembla la recerca d'un tresor", reconeix Sébastien Loeb, que lluita amb Stéphane Péterhansel pel triomf. De fet, 'Monsier Dakar' també ha notat els canvis de reglament. "L'any 2016 la navegació no comptava gairebé res, només era important el pilotatge i d'aquesta manera els pilots més ràpids tenien avantatge. En aquesta edició la navegació és menys òbvia", indica el francès.

I és que ara, el GPS no ajuda els pilots a validar els punts de pas. Fins al 2016, els pilots, quan estaven a una certa distància del punt de pas, veien al GPS una fletxa que els guiava fins al punt de validació. Però ara ja no i, per tant, només tenen el llibre de ruta per arribar-hi. Això obliga els pilots -i copilots- a estar molt més concentrats i a demostrar les seves habilitats seguint les indicacions del llibre de ruta. A banda, el GPS a partir d'aquest 2017, a diferència de l'any passat, només guarda l'últim quilòmetre de recorregut. Això obliga també els participants a esprémer al màxim les seves habilitats d'orientació ja que, si es perden, només tindran les indicacions de l'últim quilòmetre recorregut no com passava l'any passat, que podien desfer el camí fins a l'últim punt de control validat.

"Sents que en cada quilòmetre pots perdre temps"

"Està sent un Dakar molt difícil, amb navegació complicada", explica Nani Roma, l'únic dels Toyota que té opcions de lluitar pel triomf. "Sents que en cada quilòmetre pots perdre temps si comets errors. L' Àlex [Haro, el seu copilot] i jo estem treballant molt bé, estem molt tranquils", afegeix el pilot de Folgueroles, que sap de la importància del seu copilot, després d'haver fet uns quants Dakars en moto i, per tant, ser ell el seu propi guia. És per això que els participants en la categoria de motos són els que, també, més estan notant aquests canvis.

"És una bona idea això dels nous punts de control. Estic satisfeta pel canvi de filosofia" Laia Sanz Pilot

De fet, Laia Sanz va perdre en la quarta etapa més de mitja hora després de preguntar-li a un pilot sobre si estava en la bona ruta i aquest li dones falses indicacions. Tot i això, la de Corbera de Llobregat està contenta amb la nova filosofia del Dakar. "És una bona idea això dels nous punts de control. Estic satisfeta pel canvi de filosofia i pel retorn al 'vell' Dakar. Ja he felicitat al Marc [Coma] per com ha preparat la cursa, ja que estic gaudint molt per la navegació, però també per la varietat de terrenys", reconeix la pilot catalana.

El fet d'haver d'estar més concentrats per evitar saltar-se un punt de control desgasta més els pilots durant les etapes, que a més, també són més llargues i exigents. "Les etapes estan sent molt estressants per la nova navegació, que et porta fins a un límit diferent de tensió mental. Les especials estan sent molt dures psicològicament", diu Gerard Farrés, el millor català classificat de la categoria de motos.

Per davant, els pilots encara tenen una setmana, que es preveu tant o més dura que la passada, amb la calor sufocant de l'Argentina. I aquest dilluns, per començar de nou després de la jornada de descans, els pilots afronten la primera part de l' etapa marató, en que arribaran al bivac d'Uyuni i no tindran l'assistència dels seus mecànics per reparar els seus vehicles per prendre part en l'etapa de dimarts.