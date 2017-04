Més de mitja vida al Mundial de motociclisme

El 31 de març de 1996, un jovenet italià debutava al Mundial de Motociclisme amb 17 anys. S'hi estrenava a la categoria de 125 cc amb una Aprilia i, després de 10 curses, va aconseguir el seu primer triomf. I ara, 22 temporades més tard, Valentino Rossi està a un pas de convertir-se al Circuit Termas de Rio Hondo, de l'Argentina, en el primer pilot que arriba als 350 Grans Premis disputats del Mundial de Motociclisme.

39,4% de les curses És el percentatge de curses en les que ha participat Rossi des que va començar el Mundial

El de Tavullia és l'únic pilot de l'actual graella que va disputar curses de la categoria dels 500 cc i, de fet, cal remuntar-se molts anys enrere per veure llistes de pilots inscrits on no hi aparegui el nom de l'italià: dels 888 Grans Premis que s'han celebrat des que el Mundial va començar a rodar l'any 1949, Rossi ha estat present en el 39,4% de les cites. "Estic orgullós d'haver fet tantes curses, però el número de curses no és molt important, ho és més la qualitat", assegura des de l'Argentina Rossi.

I sí, la qualitat també queda reflectida en els seus números des que va debutar al Mundial. Unes xifres difícils d'igualar per a la resta de rivals. De fet, és qui més podis acumula (221), ja que en les 22 temporades que fa que competeix al Campionat del Món sempre hi ha pujat, com a mínim, un cop. A la categoria reina acumula 88 triomfs i, en total, 114, a vuit d'igualar el rècord de Giacomo Agostini. "Tot això, el número de podis i de triomfs, és molt més important", afegeix l'italià.

Als seus 38 anys, Rossi és el més veterà de la categoria. I malgrat que anys enrere s'havia especulat amb la seva retirada (sobretot durant els anys complicats a Ducati) ara, tot i que el moment de penjar el casc és més proper, gràcies a Yamaha torna a gaudir sobre la moto. Els seus rivals destaquen d'ell la capacitat d' adaptar-se als diferents tipus de pilotatge, una metamorfosi complicada de fer però que l'italià ha aconseguit esforçant-s'hi.

Així, aquesta temporada, després de patir més de l'esperat en els tests de l'hivern, Rossi va marxar content de Losail, on va aconseguir pujar al podi. Ara, de cara a aquest diumenge, l'italià arriba al lloc propici per mantenir el somriure, ja que és un dels dos únics pilots que ha aconseguit guanyar al traçat Termas de Rio Hondo al costat d'un dels seus principals rivals, Marc Márquez. "Intentarem fer un bon paper a l'Argentina, tot i que a Qatar no ens va anar gens malament i no vaig estar lluny dels dos primers. Això sí, aquí desitjaria tenir menys problemes en els entrenaments dels que vaig patir a Losail, perquè aquí hi ha deu pilots capaços de barallar-se pel podi", assegura Rossi.

De cara a la cursa, el de Tavullia ha decidit passar la pressió al seu company d'equip. "Els favorits al triomf són Maverick [Viñales] i [Marc] Márquez, tot i que Viñales ho és una mica més, per com va pilotar durant la pretemporada i per com va guanyar a Qatar", i conclou: "A més, l'any passat aquí amb la Suzuki va anar molt ràpid, així que el favorit és ell".