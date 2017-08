Un nedador de Cadis es queda sol guardant un minut de silenci pels atemptats de Catalunya

Un nedador del CN Cadis ha guardat un minut de silenci, en solitari, durant la prova dels 200 metres braça del Mundial de Natació de Màsters que es disputa aquests dies a Budapest. Malgrat la negativa per part de l'organització d'homenatjar les víctimes dels atemptats viscuts a Barcelona i Cambrils, Fernando Álvarez ha respectat el minut de silenci i no ha iniciat la prova com la resta de competidors, sinó que ha esperat un minut per llançar-se a l'aigua.

Álvarez, que es va quedar immòbil en la posició de sortida, deixava d'aquesta forma en evidència a la Federació Internacional de Natació (FINA), encarregada d'organitzar els mundials. Els organitzadors, molestos per la rebel·lia del nadador andalús, van decidir no tenir en compte el temps d'Álvarez ni difondre el vídeo de la seva participació.