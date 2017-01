El perquè del Dakar més dur de Sud-amèrica

L’organització del Dakar va anul·lar la sisena etapa del raid per culpa d’unes condicions meteorològiques “extremes” que feien “impossible” que la jornada transcorregués amb normalitat. La decisió es va prendre unes hores abans de començar l’etapa, de 786 quilòmetres, i que havia d’unir la ciutat boliviana d’Oruro amb la capital, La Paz. El motiu és el “degradament constant” del terreny per on havia de passar la cursa a causa de les fortes pluges, i que un bon grapat de competidors “ni tan sols havien pogut arribar al bivac” en la jornada anterior.

La imatge d’un dia caòtic era la dels vehicles enfonsats al fang o bolcats al mig del riu. Les pluges torrencials fins i tot van atrapar un dels camions d’assistència. La d’ahir havia de ser l’última etapa de la setmana, la que precedia una jornada sense competició que els pilots aprofiten per descansar i els mecànics per reparar els múltiples desperfectes. Inicialment els organitzadors van apostar per retardar unes hores la sortida i escurçar el recorregut, però com que la situació no va millorar, més aviat el contrari, van creure més oportú deixar-ho estar.

Era la segona modificació consecutiva del recorregut, després que en la cinquena jornada, també disputada sota la pluja, els organitzadors optessin per retallar el recorregut i evitar les zones més compromeses. Dos impediments per a un Dakar que havien batejat com el més dur dels que s’han disputat fins ara a l’Amèrica del Sud. Pluges i riuades al marge, la prova ja s’ha cobrat 63 abandonaments en menys d’una setmana de competició, un 20% dels pilots inscrits. “Amb el context que tenim i els quilòmetres que hem dissenyat, preveiem que serà el més dur. I es pot complicar més o menys en funció de la meteorologia”, apuntava Marc Coma a la prèvia. Els mals presagis que apuntava el director esportiu de la competició s’han complert: el mal temps ha agreujat encara més les coses i ha deixat fora de combat alguns dels favorits.

D’entre el reguitzell de baixes, la categoria més damnificada és la de les motos -la més nombrosa-, amb 31 abandonaments confirmats dels 143 que van prendre la sortida el dia 2 de gener. Entre aquests, destaquen el de l’australià Toby Price (KTM), vigent campió i que en la cinquena jornada va quedar-se sense opcions de revalidar el títol.

Els favorits, també perjudicats

Seguidament, els cotxes, amb 17 baixes dels 78 vehicles inscrits. Entre aquestes, les de Nasser al-Attiyah (Toyota), campió el 2015; Carlos Sainz (Peugeot), vencedor de l’edició del 2010, i Xevi Pons (Ford), pilot català de ral·lis que s’estrenava aquesta temporada. Al-Attiyah va xocar contra una roca i va perdre un pneumàtic, més o menys el mateix que li va passar a Xevi Pons, que va quedar-se sense dues de les rodes per culpa d’una sortida de pista. L’accident més espectacular, però, va ser el de Sainz, que va sortir en un revolt tancat, va fer una volta de campana i va acabar caient per un marge. “Vam intentar reparar el cotxe però els mecànics van veure que no hi havia temps material per fer-ho”, deia el madrileny, que va sortir il·lès.

En quads ja s’han produït 12 abandonaments dels 37 inscrits, en camions n’han plegat només tres dels 50 que van prendre la sortida, i en UTV (els utilitaris totterreny, una categoria que s’estrena en aquesta edició) només ha hagut de retirar-se un dels vuit participants.

El Dakar es reprendrà demà amb la setena etapa, entre les ciutats bolivianes de La Paz i Uyuni, i s’acabarà el 14 de gener a Buenos Aires, la capital argentina. Si les tempestes no obliguen a fer noves retallades, als participants encara els queden 4.822 quilòmetres de recorregut per completar, 2.021 dels quals cronometrats.