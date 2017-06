“Els que em critiquen ara han de callar, som els millors”

El madridisme va viure una nit rodona a Cardiff: primer equip que revalida la Champions des que es va batejar amb aquest nom, doblet i la sensació que els pròxims mesos poden seguir manant gràcies a operacions de mercat encertades, com Isco, Asensio o Casemiro. I al mig de l’escenari, fent de protagonista, un Cristiano Ronaldo que va marcar dos dels quatre gols contra els campions italians, per poder acabar per cinquena temporada consecutiva com a màxim golejador de la Champions -supera Lionel Messi per un gol-. L’argentí n’havia fet 11 fins a topar precisament amb la Juve, als quarts de final. Però contra una defensa que havia rebut tres gols durant tot el seu periple fins a terres gal·leses, Cristiano en va fer dos. Un cop d’autoritat del davanter de Madeira a Lionel Messi, el rival amb qui competeix per tenir més títols de millor jugador de l’any, i de passada, un altre cop a Gianluigi Buffon, l’altre candidat fins ahir a guanyar tant la Pilota d’Or, atorgada per la revista France Football, com el premi The Best, entregat per la FIFA.

Cristiano, amb 32 anys, va guanyar la seva cinquena Lliga de Campions, la quarta amb el Reial Madrid, en una nit en què va tornar a demostrar com s’ha anat reinventant com a futbolista. Quan va guanyar la seva primera Champions, amb el Manchester United contra el Chelsea, era un extrem, un jugador de banda. Ara, fort i més lent, és un davanter centre que ha marcat 9 dels 12 gols al primer toc. “Jo responc a les crítiques al camp. La gent que m’ha criticat ara s’haurà de guardar la guitarra, som els millors. He fet un final de temporada espectacular, m’havia preparat per dies així. Va ser un encert de Zidane donar-me descans, estic molt content”, deia el portuguès, desafiant, recordant les crítiques rebudes fa uns mesos, quan no tenia el mateix encert golejador.

Un dels pocs jugadors blancs que no va estar content del tot va ser Gareth Bale. Mai abans una final de la Champions s’havia jugat a Gal·les, i pocs gal·lesos han guanyat el títol. Però just l’any en què els astres semblaven alinear-se per permetre a Bale ser protagonista a casa, les lesions l’han castigat i Zidane va apostar per Isco de sortida. Malgrat que el tècnic francès sempre diu que el seu trident ofensiu, Cristiano, Benzema i Bale, és titular, aquesta temporada podria ser la de la defunció de la BBC, per donar pas a un nou Madrid, més de toc, en el qual Isco s’ha convertit en una peça clau.

Isco, al mig de la festa

El malagueny, el jugador que hauria pogut ser del Barça, va patir a la primera part, però a la segona Zidane va avançar la seva posició i va es va convertir en una de les claus del partit, fent sortir de polleguera una Juve fora de combat. Cardiff va veure un nou triomf a Europa del Madrid, però també va veure claus del que podria ser el futur al Santiago Bernabéu, amb Isco manant Marco Asensio, que va marcar el quart, tal com havia fet contra el Bayern, demanant pas amb un nou estil de joc més de toc, menys vertical. “No veig el moment per firmar la renovació, serà aquests pròxims dies. Soc molt feliç al Madrid, el millor equip del món”, deia Isco al final del partit, emocionat. Era la seva nit.