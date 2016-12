Els suplents també s’engresquen

Un Camp Nou mig buit va presenciar com el Barça aconseguia classificar-se per als vuitens de final de la Copa del Rei després de golejar fàcilment l’ Hèrcules per 7-0. Un partit que va servir per reforçar l’autoestima de jugadors com Arda Turan -autor d’un hat trick -, tancar l’any tal com Déu mana i permetre a Paco Alcácer marcar el seu primer gol oficial amb el Barça. Va costar, però el valencià va trobar per fi el premi que feia més de 10 partits que buscava. Curiosament, el va marcar en fora de joc, però va pujar al marcador.

El format de la Copa espanyola, amb partits d’anada i tornada, ja fa anys que acaba igual. Quan arriba la final, el cartell és difícil de millorar, amb bons equips, però el camí fins a la final ofereix espectacles no gaire agraïts. Com el partit del Camp Nou, guanyat pel Barça sense despentinar-se però tampoc sense engrescar donada la manca d’emoció de l’eliminatòria. Un Barça amb suplents que es va treure la mandra de sobre per poder ser al sorteig de divendres amb un bon tram final de la primera part, i accions brillants d’ Arda Turan a la segona.

L’eliminatòria del Barça encara va ser força distreta comparada amb d’altres, de fet. El Sevilla, abans, li havia fet 9 gols al Formentera en una eliminatòria ja sentenciada pels andalusos en el partit d’anada. També l’Atlètic de Madrid havia golejat el Guijuelo de Segona B dimarts, quan ja havia fet sis gols en el duel d’anada. I el Reial Madrid, si fa no fa el mateix amb la Cultural Leonesa, golejada en els dos partits. L’Hèrcules de Tevenet, el tècnic que ja porta tres eliminatòries de Copa contra el Barça en sis anys amb tres equips diferents, encara ho havia fet molt bé en el partit d’anada, amb un empat contra un equip blaugrana molt fluix llavors. Un Barça ple de suplents que havia empatat gràcies a Carles Aleñá, quan l’equip de Luis Enrique estava perdut. Però, entre el partit d’anada i el de tornada, el Barça ha reaccionat, ha recuperat el bon joc i l’optimisme. Ara, ho ha fet quan juga amb els titulars. I contra l’Hèrcules va jugar un Barça suplent. Es va notar al principi, ja que fins al primer gol, obra de Digne, els espectadors s’ho van passar bé fent llum amb els seus telèfons, ja que l’espectacle sobre la gespa era fluix. Després el Barça es va animar i els suplents van tancar l’any 2016 amb un bon partit en general. Els suplents també cotitzen a l’alça en un equip més optimista.

Mascherano capità

Luis Enrique va decidir donar descans a Ter Stegen, que va poder començar les vacances veient com Cillessen jugava de titular sense tenir gaire feina. En defensa, Samuel Umtiti i Mascherano, que era el capità, van guanyar tots els duels directes amb els davanters de l’equip d’Alacant, sense tenir l’ajuda de dos laterals, Aleix Vidal i Lucas Digne, molt ofensius. L’Hèrcules, defensiu però valent en la pressió alta, va prioritzar no ser golejat, però no va poder evitar les ocasions quan l’equip local serrava les dents i s’hi esforçava una mica. El Barça per moments va evidenciar certa mandra, una mandra que trencaven Rafinha i Rakitic de tant en tant amb jugades individuals en què superaven línies de pressió visitants. I tot amb André Gomes jugant en la posició de Busquets, aportant equilibri i lluita. El portuguès, però, no va acabar de marcar diferències en un partit correcte. I prou.

Com el Barça en general. A dalt, Denis Suárez, Arda Turan i Paco Alcácer confeccionaven un trident que va fer la feina. Amb Messi i Neymar ja de vacances al seu país, la davantera va fer la seva feina, però no va aconseguir que Alcácer aconseguís marcar el seu primer gol al Camp Nou. Arda Turan, per exemple, sempre que aconseguia tocar la pilota ho feia per desequilibrar. El turc juga a ratxes, però sempre que juga al trident ofereix una bona versió. I Denis, tres quarts del mateix, aportant llum amb grans jugades per la seva banda, com una en què va burlar quatre rivals per acabar xutant al lateral de la xarxa. Paco Alcácer, en canvi, era una ombra. El davanter valencià s’ofegava sense tenir pes en el partit, però va aconseguir cridar el seu primer gol al Camp Nou al final del partit, quan l’Hèrcules ja no podia més. Un Hèrcules que va acabar caient colpejant, especialment per la banda esquerra. Un Lucas Digne molt actiu va fer seva una pilota que havia quedat morta dins de l’àrea, després d’una combinació entre Arda i Rafinha. El francès va estrenar-se com a golejador i es va convertir de passada en el primer fitxatge d’aquesta temporada capaç de marcar. També per aquesta banda va arribar la jugada en què Arda va rebre un penal clar. Rakitic, tirant de galons i amb la intenció de treure’s de sobre la frustració per haver perdut la titularitat, va encarregar-se de xutar per marcar el segon gol català.

Arda es diverteix

A la segona part, Arda Turan i Denis van seguir colpejant per la seva banda, amb una bona jugada del turc que va acabar amb el xut des de la frontal de Rafinha. El brasiler va voler ser un dels líders de l’equip en tot moment, per marcar el 3-0. El tercer gol va acabar de trencar el cor de l’Hèrcules, i l’equip de Tevenet va entendre que el seu repte passaria a ser evitar la golejada. Però no ho va aconseguir, ja que Arda Turan, arribant des de la seva banda fins al cor de l’àrea, va fer el 4-0 en rematar una centrada d’Aleix Vidal. Amb el 4-0 el partit es va anar desinflant amb un sol punt d’interès: veure si Paco Alcácer marcava el seu primer gol amb el Barça. I ho va fer. En fora de joc, de fet. Però va pujar al marcador. Alcácer va poder rematar de cap una centrada lateral desviada per una defensa, però era per mig metre en fora de joc. El jutge de línia no ho va veure. Quedaven poc més de 10 minuts, que va aprofitar Arda Turan per fer dos gols més, l’últim, amb un xut preciós a l’escaire que va servir per tancar l’any 2016 al Camp Nou. Un regal de Nadal avançat.