La tradició és molt important a Nova Orleans

L’arquitectura, la música, la història en si d’una ciutat amb moltes influències culturals que provoca en els seus habitants una sensació de pertinença única als Estats Units. La celebració de l’All-Star de la NBA a la ciutat del jazz és una oportunitat per celebrar aquesta tradició -especialment quan l’esdeveniment coincideix amb la festa major de la ciutat, el Mardi Gras.

Però una de les coses que fa molt bé la lliga americana és unir la tradició amb la innovació. No és sorprenent, doncs, que l’acte de referència en començar el cap de setmana sigui el Technology Summit, un matí de conferències per debatre sobre com la tecnologia ja ha canviat l’esport i ho farà encara més en el futur immediat. La tecnologia aplicada directament als esportistes, però també en la relació directa de l’espectador, de tot el món, amb l’esport.

El futur de l’esport

Representants dels mitjans de comunicació, de xarxes socials, d’empreses tecnològiques, propietaris de franquícies, llegendes de la lliga i jugadors actuals, com Pau Gasol, van oferir una perspectiva molt interessant sobre cap a on va l’esport. Un dels exemples, la realitat virtual (VR), que des d’aquest cap de setmana permet a una audiència global de la NBA veure els partits en directe, utilitzant unes ulleres especials, com si fossin a peu de pista. Una tecnologia que acosta l’espectador a casa seva a una experiència com més semblant millor a la realitat de l’espectador que és als estadis, un dels objectius del comissionat Adam Silver.

Als jugadors la tecnologia els permet entendre millor el seu rendiment, els seus límits físics i analitzar el joc i els rivals amb precisió. Tot i així, el talent i el coneixement del joc no poden ser substituïts per cap tecnologia. “Ara podem obrir noves dimensions que encara hem de digerir. La intuïció pel joc és única de cada jugador i no es pot mesurar”, va comentar Gasol.

A la nit, en el partit de jugadors joves -els Estats Units contra la resta del món-, el canadenc Jamal Murray, dels Denver Nuggets, va demostrar que el talent, efectivament, no es pot mesurar. Va anotar 36 punts, 9 triples inclosos, i va dur l’equip del món a la victòria. A un parell de quilometres del pavelló, al centre de la ciutat, la desfilada de Mardi Gras feia camí sota la pluja. No hi ha res que faci que els habitants de Nola prescindeixin de la seva festa. I és que la tradició, com el talent, mai es pot passar per alt.