Així són els vestits de les núvies ‘millennial’

Hi ha tants vestits com núvies i cadascuna pot trobar a les col·leccions 2018 una representació del seu estil, la que millor reflecteixi la seva personalitat a l’hora de passar per l’altar. Durant aquesta setmana, Barcelona ha esdevingut el centre neuràlgic mundial de la moda nupcial amb una exhibició del talent, el disseny i la creativitat de 25 marques punteres dins del sector. Tot i que cada creador deixa la seva empremta, els vestits es caracteritzen a grans trets per combinar la sensualitat, l’elegància i el romanticisme sense perdre el punt funcional que exigeixen les núvies del mil·lenni, aquelles dones que ronden la trentena i que ocupen el gruix de consumidores d’un sector que mou xifres milionàries a l’estat espanyol.

El vessant més sexi

Les grans firmes com Pronovias o Rosa Clará ho tenen clar: la seducció és un valor en alça. És per això que les propostes actuals mostren el revers més sensual de la núvia. Com? A través d’escots vertiginosos, siluetes sirena, espatlles descobertes que cobren protagonisme guanyant centímetres de pell, transparències amb blondes florals i una aposta pels teixits lleugers i vaporosos. Tot per mostrar la bellesa del cos femení sense sobrepassar uns límits de decència. “Els canvis afecten l’estructura del vestit, no l’aparença exterior. Avui en dia el que menys importa d’un vestit és que transparenti, que les cames es vegin, perquè el forro ja no és necessari”, remarca la dissenyadora Rosa Clará. La sensualitat també es troba en els detalls més inversemblants. “Només cal fixar-se en una obertura lateral que sembla que passi desapercebuda, en uns fils teixits amb petits cristalls, en una combinació de blondes o en l’artesania de les peces que defineix el nostre esperit”, explica el director creatiu de Pronovias, Hervé Moreau, abans de la desfilada que com cada any clou la passarel·la nupcial. Una filosofia que també comparteix amb la firma St. Patrick -del mateix grup-, de la qual també dirigeix l’estratègia creativa.

No tothom explora la núvia sexi, com és el cas del dissenyador de fama mundial Ángel Sánchez, resident a Nova York, que dimecres debutava al Palau de Pedralbes presentant a nivell internacional la seva col·lecció Rose Mist. “No és el meu estil ni el veig adequat per quan et cases, jo el reservaria per a altres ocasions”, comenta el creador d’origen veneçolà, autor de looks d’actrius com Eva Longoria, Sandra Bullock i Meryl Streep.

Els clàssics renovats

Precisament la proposta contemporània d’Ángel Sánchez reinventa les siluetes tradicionals amb dissenys de formes arquitectòniques en què es potencia la fragilitat i la delicadesa. “M’agraden les siluetes princesa i els escots paraula d’honor per crear figures etèries. Soc un clàssic, però sempre intento aportar un punt fresc i defujo els excessos”, conclou. Aplicacions de pètals de nacre, petits miralls incrustats, brodats tridimensionals amb flors, elements de pedreria... Aquests complements aporten elegància als vestits estructurats, de línies suaus i sofisticades, que conformen la núvia més clàssica, amb teixits com la gasa de seda, el tul, el mikado i l’organdí. En una lliga similar juguen els dissenys d’Inmaculada García, que aposta per valors com la puresa dels materials, o els de Raimon Bundó, que s’inspiren en la bellesa i l’harmonia en una proposta que ret homenatge als seus 50 anys de trajectòria. “Hem rememorat l’autenticitat de la marca amb les creacions que millor defineixen la nostra història”, detalla l’actual dissenyadora, Ivonne Ruiz.

La influència del ‘prêt-à-porter’

Els vestits de núvia també es contagien de les principals tendències de la moda prêt-à-porter que es veuen al carrer. Per tant, no és estrany veure teles prisades, volums a les mànigues, muscles al descobert, cossets amb voluminoses faldilles de tul o els omnipresents volants, que es fan evidents en els models multicapa o en petits detalls. “Es podria dir que gairebé tot val perquè volen anar naturals i, en moltes ocasions, no volen semblar núvies”, explica Ivonne Ruiz, de Raimon Bundó. El tradicional vel perd pistonada i dona pas a altres propostes més actuals, com les cues desmuntables, les jaquetes tipus bolero i les capes de diferent llargada.

Pel que fa als accessoris, les corones deixen pas a les diademes, les toquetes i les cintes. També es consoliden els complements que defineixen el look nupcial, com les sabates, les bosses de mà, els cinturons i els paraigües, com mostra la dissenyadora basca Isabel Zapardiez en una proposta inspirada en l’Orient: “La pluja és molt present al nord d’Espanya i és una preocupació recurrent durant el casament. Per això em venia de gust integrar aquest complement a la col·lecció”, comenta. Pel que fa als colors, la paleta cromàtica es diversifica, tot i que el blanc continua sent l’opció predominant. Les tonalitats ivori, la gamma de neutres, els roses pàl·lids i els detalls metal·litzats en or i plata guanyen terreny amb propostes que no perden força visual.

La pluralitat també dona pas a la comoditat i a la funcionalitat amb propostes que s’ajusten a les demandes i necessitats de la núvia i no al revés. Tal com reflecteix el professor José Luis Nueno en el seu estudi Millennial brides, presentat en versió llibre a la passarel·la, s’imposa la personalització i l’opció feta a mida. Una última dada curiosa: “En el cas de l’elecció del vestit no existeix l’amor a primera vista”, explica. Només una de cada deu núvies s’emprova un únic model. La resta es poden arribar a emprovar fins a nou vestits per trobar el definitiu, aquell amb el qual diran el famós “Sí, vull”. Es desmunta així un mite.