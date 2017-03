Antonio Banderas admet els seus problemes de cor

Durant el seu pas pel Festival de Cinema de Màlaga, Antonio Banderas ha reconegut que va tenir un infart el 26 de gener. Segons va explicar l’actor durant la roda de premsa prèvia a la clausura del certamen, va ser un atac benigne i ara està en procés de recuperació. “Em van implantar tres stents a les vies coronàries i després, per decisió pròpia, em van fer una ablació, ja que tenia arrítmies des de feia temps”, va assenyalar. El malagueny va reconèixer que l’ensurt l’ha portat a fer un replantejament de la seva vida però també va puntualitzar que l’episodi no va ser tan greu com alguns mitjans van explicar. El protagonista d’ El Zorro va admetre que no n’havia donat més detalls perquè no volia que s’hi donés més importància de la que tenia.