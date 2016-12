Condemnat a 9 mesos un tarragoní per intentar extorquir David Bisbal

El jutjat penal número 1 d'Almeria ha condemnat a nou mesos de presó O.B.P., un home que va obtenir informació i fotografies "íntimes" del cantant David Bisbal a través d'una línia de telèfon que aquest havia donat de baixa i que va reclamar a l'artista una contraprestació econòmica per tornar-l'hi. La sentència, consultada per Efe, que condemna l'acusat per un delicte d'extorsió en grau de temptativa, recull que O.B.P., natural de Tarragona, va obtenir una línia de telèfon mòbil de la qual havia estat titular Bisbal fins a l'abril del 2015. D'aquesta forma –i amb l'ànim d'"obtenir un benefici econòmic injust"–, el juliol d'aquell any es va posar en contacte amb "diversos contactes íntims de l'artista amb la finalitat d'obtenir informació i fotografies íntimes del cantant i altres persones conegudes, cosa que va aconseguir fàcilment".

Exigia diners

Diversos amics van avisar l'artista del que estava passant, i Bisbal va instar l'acusat a través d'un d'aquests coneguts a tornar-li la línia. No obstant això, O.B.P. va exigir a Bisbal una quantitat que no ha transcendit a través de dos correus electrònics que va enviar a un amic del cantant des del seu compte de correu electrònic els dies 3 i 5 d'agost del 2015. El processat va afirmar que si no es lliurava l'esmentada contraprestació econòmica "divulgaria informació comprometedora del cantant i altres famosos que havia recopilat".

En aquest sentit, l'acusat va assegurar que ja havia " contactat amb alguns mitjans de comunicació disposats a difondre l'esmentada informació", cosa que va provocar una "gran inquietud en David Bisbal, que no va arribar a accedir a les seves pretensions", apunta en la sentència el magistrat Luis Miguel Columna Herrera. El jutge assenyala que O.B.P. va afirmar de "forma reiterada" que tenia "telèfons de famosos, fotografies d'ells..." i que en cas de no rebre els diners facilitaria aquesta informació a televisions nacionals; fins i to va arribar a assegurar que una cadena hi estava "molt interessada".

La defensa ho nega tot

La defensa del condemnat va al·legar que aquest "mai" va tenir "ànim d'extorquir". Tot i això, el jutge manté que "és tant el material probatori en contra" que no pot "acceptar de cap manera aquesta tesi" sostinguda per l'advocat d'O.B.P. La "contundència" d'aquestes proves "demostra clarament que les úniques intencions de l'acusat eren extorquir David Bisbal". La sentència no és ferma i s'hi pot interposar un recurs d'apel·lació davant l'Audiència Provincial d'Almeria en el termini de deu dies.