Gwyneth Paltrow torna a Barcelona i s’hi llepa els dits

L’actriu Gwyneth Paltrow, de 44 anys, és una habitual de Barcelona. Hi va ser l’estiu passat quan el seu exmarit, Chris Martin, va venir al palau Sant Jordi a fer el concert amb Coldplay, i ara ha tornat. L’artista nord-americana no ha estat gaire temps a la capital, el just per rodar un anunci per a la firma de joieria Tous, cosa que han publicat diversos mitjans i que ja va fer l’última vegada. Tot i això, durant aquests dos dies, ha tingut temps de fer diverses activitats, moltes de gastronòmiques.

El seu primer post a Instagram des de Barcelona el va fer dilluns al matí, en què va dir bon dia als seus followers en anglès, castellà i també català. A la foto hi sortia ella amb tota la ciutat al darrere. Un enquadrament idíl·lic envoltat de natura amb ella somrient al qual han seguit algunes visites a restaurants de tota mena. El primer, Cal Pep, a la plaça de les Olles, al barri de la Ribera, un local conegut per la seva cuina de mercat amb producte local i receptes tradicionals. Hi va anar amb la seva “mare espanyola”, tal com ella es refereix a Julia Ruiz, la dona de Talavera de la Reina que als anys 80 va allotjar Paltrow quan va anar a Espanya a aprendre castellà. Abans d’agafar l’avió de tornada als EUA, Paltrow també va tenir temps d’anar a dinar ahir al Céleri, restaurant de l’Eixample barceloní amb el qual Xavier Pellicer va guanyar una estrella Michelin al novembre i que té les verdures com a eix de la carta.

540x306 Gwyneth Paltrow va penjar a Instagram aquesta foto, feta al restaurant Céleri / INSTAGRAM Gwyneth Paltrow va penjar a Instagram aquesta foto, feta al restaurant Céleri / INSTAGRAM

En la visita a Barcelona, Paltrow només s’ha deixat veure amb un vell amic de quan era estudiant. Ni rastre del productor Brad Falchuk, de 46 anys, amb qui s’ha publicat que es podria haver compromès. Si és així, no tindran gaire obstacles per casar-se, ja que ella ja està oficialment divorciada de Chris Martin, pare dels seus dos fills.