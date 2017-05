Madonna es vol instal·lar a Portugal

Madonna ja fa dies que penja fotos a Instagram des de Portugal. Una sèrie d’imatges que al principi feien pensar que la cantant hi era de vacances, gaudint de la natura del país atlàntic i també de la seva capital, Lisboa. Però poc després que arribés al país les informacions que apunten que l’artista hi ha anat per quedar-s’hi no han deixat d’augmentar.

540x306 Les dues bessones que ha adoptat Madonna, Esther i Stella, en una foto feta a Prtugal / INSTAGRAM Les dues bessones que ha adoptat Madonna, Esther i Stella, en una foto feta a Prtugal / INSTAGRAM

Diversos mitjans lusitans apunten que la cantant hauria visitat el liceu francès de Lisboa per inscriure-hi els quatre fills que encara viuen amb ella, el David, la Mercy i les dues bessones que ha adoptat recentment a Malawi, Esther i Stella. De fet, un dels motius que expliquen que l’artista s’hagi instal·lat allà seria que el David -adoptat juntament amb el seu segon marit, Guy Ritchie - hauria sigut fitxat pel Benfica.

540x306 El model Kevin Sampaio / INSTAGRAM El model Kevin Sampaio / INSTAGRAM

Però no tothom aposta per aquesta raó tan fermament. Algunes veus apunten que s’ha traslladat a Lisboa per estar prop del seu nòvio, el model Kevin Sampaio, de 30 anys. Segons algunes publicacions, Madonna, de 58 anys, i el model es van conèixer quan ell va aparèixer al videoclip Bitch, I’m Madonna, el 2015. Aquests dos anys de relació discreta -un període llarg comparat amb les relacions que ha tingut amb altres homes joves- haurien fet que Madonna prengués la decisió de traslladar-se a Portugal.