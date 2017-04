‘Nesting’: la moda de quedar-se a casa els dies de festa

És possible que amb l’arribada del bon temps i els dies més llargs se’n vagi parlant menys, però el fet és que durant les últimes setmanes ha bullit per les xarxes una paraula que ens ha deixat un pèl desconcertats. Es tracta del terme anglès nesting, que prové de nest, és a dir, niu. El concepte és ben senzill: quedar-se a casa i no sortir en tot el cap de setmana amb l’objectiu de gaudir dels petits plaers, des del goig d’estar amb un mateix fins a practicar hobbies com la pastisseria, la jardineria o la lectura. Els experts que promouen la paraula nesting asseguren que practicar-lo ajuda a rebaixar l’ansietat, disminuir l’estrès, descansar millor o gaudir del famós me time anglès: el temps per a un mateix, lluny de les exigències de la societat.

Però, qui són aquests especialistes que promouen el nesting? No és gaire complicat indagar una mica i descobrir que darrere d’aquesta suposada nova tendència s’amaga la consultoria WGSN, que porta els comptes de diverses empreses de mobles i decoració. I és així com descobrim que no serveix de res practicar el nesting si no pengem una foto a les xarxes amb el seu corresponent hashtag. I si pot ser amb mobles i decoració de disseny, molt millor.

Excusa per redecorar la casa

Per fer una bona pràctica d’aquest concepte, que tradicionalment sempre hem conegut com a passar-se el dia a casa fent el gandul, cal redecorar la casa perquè esdevingui un lloc càlid i agradable per estar-hi. Ja no serveix llegir un llibre mentre assaboreixes un bon cafè, perquè no estaràs fent nesting fins que no ho pugis a la xarxa.

Nombrosos blogs i comptes d’Instagram o Pinterest relacionats amb l’àmbit de la decoració i la llar no han trigat a sumar-se a aquesta eufòria. Alguns exemples són les webs Apartment Therapy, Gardenista o la firma canadenca Stay at Home Club, que té com a eslògan “Casa meva és el meu món”. A més, la mateixa consultora WGSN hi ha anat insistint amb altres conceptes com housewarming (escalfar-se a casa) o el grounded living (estar connectat a la terra), que no han fet sinó promoure que embellim els nostres nius per poder practicar el nesting en condicions.

Però anem al que realment ens interessa. ¿És bo passar-se el cap de setmana o les vacances literalment tancat a casa? “Cap extrem és bo”, remarca Victòria Fernández-Puig, doctora en psicologia a la URL i membre del grup de recerca Comsal (comunicació i salut), que juntament amb Núria Farriols ha investigat sobre el descans i el mindfulness. “D’una banda, l’excessiva projecció cap enfora, la hiperactivitat contínua i el FOMO ( fear of missing out ), la fòbia a perdre’s alguna trobada social, no és saludable. De la mateixa manera, quedar-te tot el cap de setmana a casa amb les teves coses i no voler saber res dels altres, tampoc”, comenta.

Per a la psicòloga, el cap de setmana és l’únic moment que tenim lliure per fer-nos càrrec de la nostra salut i el nostre benestar, en contraposició al ritme frenètic diari que vivim entre setmana. Per tant, durant els dies de festa hem de fer una regeneració interna que només es pot fer bé si tenim en compte tres punts importants: d’una banda, poder disposar d’un espai que ens proporcioni pau i calma. El nesting ben entès podria entrar en aquesta categoria. D’altra banda, també és molt important el moviment i l’activitat física per mantenir el cos tonificat i saludable. I, finalment, també és clau cultivar les relacions socials. “Les situacions de distensió també són una manera de tenir cura de la nostra salut”, assegura Fernández-Puig.

Procés de regeneració

Per a la psicòloga, també és molt important la manera com estem a casa a l’hora de regenerar-nos. “No s’hi val escarxofar-se al sofà a mirar una sèrie -puntualitza-. Hem de dedicar una estona a estar realment en contacte amb nosaltres mateixos, a descobrir com ens sentim i fer cura personal”. Pràctiques com la relaxació, la meditació o els estiraments serien idònies per fer aquest procés de regeneració. Un altre consell de la professional és dedicar un temps a gaudir de les sensacions més bones i satisfactòries que t’ha aportat la setmana, en comptes de pensar en les que faràs la setmana següent. “El cervell ho torna a recrear tot i s’engrandeix, cosa que permet un bon procés de regeneració”, aconsella Fernández-Puig.

Finalment, la psicòloga creu que tenir la casa càlida i acollidora és important per sentir-s’hi a gust. “Però si això vol dir que t’has de comprar mobles cars i de disseny que no pots pagar, només et generarà més estrès i frustració”, conclou. I si a casa no hi estàs a gust, sempre pots optar per anar a un parc o a algun racó natural que et proporcioni pau, que encara és més econòmic.

‘COCOONING’, L’ORIGEN DE TOT

Ens creiem que el concepte nesting és nou, però en realitat durant els anys vuitanta l’empresa caçadora de tendències Faith Popcorn, fundadora de la marca Brain Reserve, ja va posar de moda l’anomenat cocooning. La seva definició aleshores era “convertir la teva llar en un niu segur quan l’exterior és aterridor”. Un concepte que tenia un cert sentit en el context de la Guerra Freda. Però la qüestió és que aquest concepte s’ha anat repetint al llarg dels anys amb diferents noms, com el nesting, i diverses situacions, com la bombolla immobiliària o les crisis econòmiques. I, qui sap, potser també hi han ajudat les cada cop més nombroses subscripcions a plataformes digitals com Netflix o HBO.