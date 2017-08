Tom Cruise es lesiona rodant 'Missió: Impossible 6'

Al llarg de cinc pel·lícules plenes d’aventures trepidants, l’agent Ethan Hunt ha demostrat sobradament que no hi ha obstacle, per difícil que sembli, que no pugui superar. Però per a l’actor que l’interpreta, Tom Cruise, encara hi ha algunes missions que són, efectivament, impossibles. Va quedar clar aquest diumenge, quan Cruise es va lesionar durant el rodatge, a Londres, d’una escena d’acció de la sisena entrega de la saga 'Missió: Impossible', que està previst que s’estreni el juliol de l’any que ve.

Cruise, aparentment perseguit per algun malvat antagonista, havia de saltar entre dos edificis, però no va calcular bé la distància i va impactar amb força contra la paret de la construcció en què havia d’aterrar. Tal com mostra un vídeo del moment que ha difós el portal TMZ, l’actor, subjectat per dos cables de seguretat, va quedar amb els dos braços recolzats sobre la vora de l’edifici i va aconseguir remuntar ràpidament i enfilar-se fins a la coberta. Un cop a dalt va intentar avançar corrent com si no hagués passat res, però immediatament va quedar clar que s’havia fet mal: va fer uns quants passos coixejant de la cama esquerra, i finalment es va aturar amb evidents mostres de dolor. Seguidament, va tornar a saltar al buit per tornar a l’edifici on havia començat la seqüència amb l’ajuda dels cables. Allà, membres de l’equip el van ajudar a posar-se dret i es va allunyar pel seu propi peu, però encara coixejant.

Ni l’entorn de l’actor ni la productora de la pel·lícula, Paramount Pictures, han fet cap declaració amb relació a aquest accident, i per ara es desconeix la gravetat de la lesió ni els efectes que pot tenir sobre el calendari de rodatge.

En la majoria dels casos, aquest tipus de seqüències no les roden els mateixos actors, sinó que són substituïts per especialistes en escenes de risc. Hi ha, però, alguns intèrprets que prefereixen protagonitzar personalment les escenes d’acció, i Cruise n’és un: ho ha fet en tota la saga de 'Missió: Impossible' –que va començar el 1996– i també en pel·lícules com 'Un horitzó molt llunyà' (1992), 'L’últim samurai' (2003), 'Collateral' (2004) o 'Jack Reacher' (2012). Durant el rodatge d’algun d’aquests films ja havia patit ensurts similars al d’aquest cap de setmana, però va ser a 'Al límit de l’endemà' (2014) quan hauria pogut sortir-ne més malparat. En una entrevista a la cadena TBS, la seva companya de repartiment en aquella pel·lícula, Emily Blunt, va explicar que havia estat “a punt de matar” Cruise en un accident, tot i que finalment no van prendre mal: en una escena, tots dos anaven dalt d’un cotxe que ella conduïa a tota velocitat, i, malgrat que ell li va demanar que frenés, ella no va fer-ho i van acabar estampant-se contra un arbre.

'Missió: Impossible 6' s’està rodant des de l’abril a París, Londres, Nova Zelanda, l’Índia i Noruega, entre d'altres localitzacions. Cruise, de 55 anys, hi compartirà protagonisme amb actors com Rebecca Ferguson o Alec Baldwin.