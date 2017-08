Ioga, 'fitness' i pilates sobre planxes de surf

Les estones que passem a la platja, a la piscina i fins i tot a la muntanya no són una excusa per abandonar les sabatilles d’esport durant el mes d’agost. De fet, trobem propostes esportives a l’aire lliure a tot Catalunya. Activitats d’intensitat suau -les que permeten les altes temperatures- i molt introspectives, com ara el ioga, pilates i el paddle surf, viuen una explosió de formes i colors que ha aconseguit conquerir els espais més estiuencs. La natura és un camp d’entrenament perfecte, perquè s’hi obtenen grans beneficis, especialment emocionals. A més de fer esport, gaudim del plaer de respirar aire pur i activem el sistema respiratori. Igualment, quan s’entrena a l’aire lliure se sol ser menys conscient de l’esforç, i això fa que s’incrementi molt el temps d’exercici sense adonar-nos-en. Quan es parla d’esports estiuencs, els que es practiquen a l’aigua -al mar, en rius o en llacs- són els que triomfen més, tot i que també hi ha qui s’estima més la humitat dels boscos i les vistes des dels cims més alts.

Equilibri físic i mental

Entre els reis de la temporada hi ha els esports que es practiquen en una planxa de surf. El paddle surf, també conegut com a SUP ( stand up paddleboard ) o surf de rem, és un dels que tenen més demanda. Miquel Roigé, de l’escola Molokai’s SUP Center, recorda que es tracta d’una activitat aquàtica que es du a terme sobre una planxa de surf però de dimensions més grans, on cal mantenir-se dret i desplaçar-se gràcies a la propulsió feta amb un rem. Antigament era un dels mitjans de transport que els aborígens polinesis utilitzaven per desplaçar-se d’una illa a una altra, i al nostre país “és una activitat relativament recent”. Detalla que hi ha modalitats que busquen l’equilibri físic i mental, i que permeten combinar el paddle surf amb fitness, ioga i pilates. Per a l’entrenador personal Fer Orpinell, aquests híbrids no tenen el punt d’adrenalina d’esports com el surf, el windsurf i el kitesurf, però els seus beneficis s’associen a un “treball integral i equilibrat del cos” perquè activen braços, cames, abdomen, esquena, pectorals i espatlla. La combinació de la planxa de surf amb el ioga o pilates -exercicis que requereixen més concentració- ha crescut molt els últims cinc anys. “Tothom qui ho prova vol repetir”. Orpinell considera que el més destacable de tots aquests híbrids és que permeten desconnectar i gaudir de la natura i l’entorn que ens envolta. “És divertit, relaxant i et fa treballar el cos”. La monitora de paddle surf de l’Hotel W, Ely Merino, afegeix que la fusió del SUP amb el ioga busca unir esport i natura, i aspira a aconseguir “l’equilibri perfecte i la consciència corporal, augmentant els beneficis del ioga sumats a la inestabilitat de la planxa de surf”. Aquests dos esports connecten el cos i la ment.

Els exercicis sobre planxes de surf triomfen també perquè no només es poden practicar al mar, sinó també en rius, llacs, embassaments i piscines. Això fa que es vegin planxes de surf també a les zones d’interior. De fet, l’Escola Catalana de Surf constata que aquesta modalitat és “una tendència en alça” i assegura que el creixement potencial de les activitats físiques relacionades amb el surf és palpable des de fa una dècada.

Però treballar l’equilibri sobre una planxa de surf no és l’única opció: hi ha diversos centres esportius i establiments hotelers que ofereixen activitats innovadores com el poolbiking, que consisteix a fer sessions de bicicleta amb la major part del cos sota l’aigua. Una activitat que asseguren que és molt saludable i divertida i, a més, permet bronzejar-se. D’entre aquestes noves variants, també destaca el ioga dins l’aigua, una activitat pensada per exercitar el cos i la ment en un medi diferent del de sempre. Sigui quina sigui l’activitat que es practica, l’aigua aporta frescor i vitalitat, i permet més sintonia amb l’ambient.

Connexió amb la natura

Però l’aigua no és l’única escapatòria per practicar activitats a l’aire lliure. Tot el territori interior s’obre als nostres peus com una pista ideal per trobar la connexió amb els elements. És en aquest terreny on el ioga emergeix com a gran activitat meditativa. A més, les possibilitats són infinites: es pot conquerir des del cim més alt fins a les dunes més àrides. Són molts els professors i amants del ioga que aprofiten la bonança meteorològica per fer sessions amb la pintoresca imatge de Montserrat i del monestir budista del Garraf de fons, per exemple. La professora de ioga Juliana Haluska explica que a causa de l’accelerat ritme amb què vivim actualment, “les persones senten la necessitat de trobar espais de calma i pau”, i el ioga és una activitat per reconnectar amb la natura i trobar tranquil·litat i harmonia.

De fet, l’objectiu del ioga és trobar la unió de cos, ment i ànima a través de la pràctica física, i per a ella la muntanya és un lloc idoni per practicar-lo, perquè “permet una connexió més gran entre el cel i la terra”. Però també aconsegueixen aquest efecte els rius, on la frescor i el so de l’aigua proporcionen un estat de pau per fluir en harmonia. “La natura aporta múltiples beneficis, i dur a terme esports en entorns naturals, no només ioga, activa la consciència de la veritable essència de l’ésser”. Recomana, però, que a l’estiu es busquin llocs ombrívols i es practiqui esport a primera o última hora del dia, quan les temperatures són més moderades. “A més, és quan el cos i la ment estan més frescos i tenen més energia”.

Des del projecte Ioga to Give, la professora de ioga Anna Pujol opina que a l’estiu és quan més es pot gaudir de la natura i el ioga, perquè el ritme és més lent. “Permet afluixar la musculatura, les articulacions i els pensaments d’una manera més fàcil, directa i potent”. I afegeix: “Quan practiques ioga a la natura només has de fusionar-t’hi per abaixar la guàrdia i entrar en un moviment i respiració naturals”. A més, destaca la versatilitat d’aquesta pràctica: “Faig ioga en una planxa de paddle surf al mar i també a la muntanya. Practicar-lo fent surf de rem és el que em fa satisfà més perquè em permet treballar més l’equilibri, però sobretot respirar aire pur sentint i gaudint del sol i del mar”.

Més enllà del ioga, la natura és una pista ideal per practicar qualsevol activitat i retrobar-se amb un mateix a través de la introspecció: running, senderisme, piragüisme, patinatge i busseig són algunes de les opcions de sempre.