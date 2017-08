Laia Martínez: “M’agrada quedar-me a Mallorca. Per què fugir del paradís?”

A casa, a Palma, a la barriada de Pere Garau -“Una de les poques de la ciutat on encara no veiem la cara dels turistes”, diu-. Laia Martínez i López (Berga, 1984), també coneguda com a Laia MaLo, ha agafat una grip d’estiu. L’escriptora, traductora i músic confessa que ella sap d’on li ve la febre: “La setmana passada vaig acabar el que serà el meu cinquè llibre, un poemari que publicarà l’editorial Lleonard Muntaner a començaments de l’any que ve. Els últims dies del llibre necessito tancar-me, abstreure’m del món i només estar per ell. Li dic al Jaume [Jaume Reus, músic, la seva parella a la vida i a Jansky, el duet d’electrovèrsia que conformen] que s’encarregui de tot, que jo no puc anar a comprar, ni cuinar, ni res de res, només estar pel llibre, fins que l’acabo. Un cop acabat, agafo la grip; no falla. Era adolescent i la meva mare sabia que em posava malalta quan m’enamorava, cada vegada una bona grip, per l’energia que hi deixava. Ho valido. Quan acabo un llibre o un disc, hi he posat tanta passió que em quedo sense defenses” [riu].

LA FEINA I EL PARADÍS

Assegura que no li passa el mateix amb els concerts, que omplen del tot l’agenda del setembre de Jansky: el 14 al Mercat de Música Viva de Vic, el 17 al Vermutillo d’Igualada, el 23 a Fira B de Palma i el 24 a les Festes de la Mercè, a Barcelona. “Als concerts m’ho passo molt bé. Puc tenir alguna preocupació o dormir malament la vigília, i segurament acabo el concert baldada, però m’ho passo molt bé. Acabar de parir un llibre o un disc és una altra cosa”, admet. Laia Martínez diu que no sol descansar a l’estiu: “Fa anys que no trio el lloc on anar de vacances. Depèn dels festivals de poesia o música on ens conviden. A més, m’agrada aprofitar per quedar-me a Mallorca, si puc. Per què hauria de fugir del paradís?” La Laia va arribar a l’illa fa vuit anys, per presentar-hi el seu primer poemari, L’abc (Documenta Balear). Per a la presentació literària havien convidat el grup de música on tocava Jaume Reus. “Ens vam conèixer a la presentació i ja no vaig tornar a casa, a Catalunya. Sí, em vaig quedar a Mallorca per amor i per la poesia”.

FER TURISME A CASA

Laia Martínez identifica els estius de la infantesa, a Vila-seca, com a origen del seu interès per les llengües que després l’ha portat a ser traductora d’anglès i de rus: “Hi havia turistes i jo deixava els avis bocabadats perquè m’hi enrotllava, practicava llengües”. Els estius d’adolescència són de Navàs: “Entre la riera, la muntanya i les revetlles. Encara hi vaig cada any, per la festa major”. Després, Mallorca: “Treballar en una mena d’univers paral·lel a la realitat de platja i festa. L’any passat vam treure el disc ÉÈ ; l’anterior, amb el director barceloní Joan Guasch, vam enregistrar el videoclip d’ Apocalipsi, una de les cançons que s’hi inclouen [ens passa una foto del rodatge]. I enguany hem construït un estudi de gravació a casa nostra. Això, entre concerts i acabar el llibre. De tota manera, cada estiu faig turisme aquí, a Mallorca. Sempre tenim convidats. Recórrer l’illa o la ciutat amb algú que la veu per primera vegada és fantàstic. I, si no tenim convidats, en Jaume i jo tenim un parell de caletes per la zona d’Alcúdia on encara hi ha poca gent. No us les diré”.