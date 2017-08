Almenys 6 morts en un nou atemptat amb bomba a l'Afganistan

Almenys sis persones han mort i una quarantena han resultat ferides aquest dimecres en un atemptat amb cotxe bomba a la ciutat de Lashkargah, capital de la província de Helmand, al sud de l'Afganistan. L'atac s'ha produït a l'entrada de la caserna general de la Policia quan un suïcida s'ha immolat en un vehicle carregat d'explosius.

"El terrorista ha detonat el seu vehicle a prop de l'entrada principal de la caserna de la Policia, un espai que també utilitzen com a aparcament molts civils", ha assegurat Salam Afghan, el portaveu de la policia provincial, en declaracions a Efe.

UPDATE: At least five people were killed and about 40 wounded in Wednesday’s suicide bombing in Lashkargah city in Helmand. pic.twitter.com/wOonEkJOei