El Bataclan d'Istanbul

Fa poc més d’un any va ser la sala Bataclan de París i ahir li va tocar el torn al Reina, una discoteca d’Istanbul, al peu del Bòsfor, al selecte barri d’Ortakoy. Quan passaven quinze minuts de la una de la matinada hora local un home que, segons els testimonis, va baixar d’un taxi va treure una arma automàtica llarga i després de matar el policia que vigilava la porta va entrar al local disparant indiscriminadament. Hi havia unes 800 persones entre clients i treballadors que celebraven la nit de Cap d’Any. En tancar aquesta edició el balanç era de 39 morts i 69 ferits, quatre en estat crític. Entre les víctimes hi ha turcs, saudites, libis, marroquins, iraquians, libanesos, tunisians, belgues, francesos, indis, israelians i jordans, segons informaven les respectives ambaixades.

Mentre no es fa oficial la reivindicació, Ankara parlava d’una acció terrorista i sense confirmar-ho apuntava a l’Estat Islàmic, que en les últimes setmanes havia intensificat les amenaces contra Turquia, amb qui ha entrat en confrontació militar fa poc al nord de Síria. El nou atac arriba en plena onada de violència, amb una trentena d’atemptats en l’últim any i mig, que han deixat més de 400 morts. Alguns d’aquests atacs els han perpetrat grups armats kurds, contra els quals Turquia manté una guerra sense treva, però ahir diverses organitzacions de l’entorn kurd van condemnar l’acció.

Ankara va imposar l’habitual bloqueig informatiu, i el primer ministre, Binali Yildirim, va negar que l’atacant anés vestit de Pare Noel -com deien algunes informacions- i va assegurar que les autoritats començaven a tenir pistes sobre la identitat de l’autor, que al vespre continuava fugit. Les autoritats van ordenar un fort desplegament policial i la ciutat va quedar en estat d’alerta. Turquia està en estat d’emergència des del juliol, pocs dies després del cop militar fallit contra el president Recep Tayyip Erdogan. “Els terroristes volen destruir la moral del país i crear el caos atacant la nostra pau i els civils”, va declarar el president, que va instar a mantenir “el cap fred i la unitat davant aquest joc brut”.

El líder del Daeix [acrònim àrab de l’Estat Islàmic], Abu Bakr al-Baghdadi, va cridar en el seu últim discurs a atemptar contra Turquia. El 22 de desembre els Estats Units havien alertat els seus ciutadans que evitessin les zones més turístiques de Turquia.

Dubtes sobre la seguretat

L’atemptat al club Reina ha augmentat els dubtes sobre la capacitat de les autoritats turques de mantenir la seguretat al país. Aquest dubtes ja es van plantejar el 19 de desembre, amb l’assassinat, en un acte oficial, de l’ambaixador rus a mans d’un policia a Ankara. L’aparell de seguretat ha quedat molt tocat per les purgues ordenades per Erdogan després del cop d’estat fallit del 15 de juliol.

L’atac esquinça encara més la societat turca. Tot i que les celebracions de Cap d’Any són habituals a Istanbul, enguany la premsa progovernamental els havia declarat la guerra. “És l’últim avís, no celebreu el Cap d’Any”, titulava l’edició d’ahir del diari Milli Gazete, proper als sectors més conservadors del poder. Descrivia la revetlla com “una nit de consum excessiu d’alcohol, de joc i de llibertinatge”.

El Reina, un club de luxe freqüentat per estrelles

L’objectiu de l’atac, el club Reina, té impressionants vistes sobre el Bòsfor i el pont penjat que el travessa (que ha sigut rebatejat com a Pont dels Màrtirs del 15 de juliol, la data del cop militar fallit de l’estiu passat). Està situat a la costa europea i és un lloc freqüentat per jugadors de futbol i protagonistes de telenovel·les turques, que són molt populars al país i al conjunt de la regió.

Conegut com un dels locals selectes de la nit d’Istanbul, és un establiment per a la jove elit laica i compta amb una espectacular terrassa sobre l’estret. S’hi pot accedir en iot. Les seves festes són cèlebres i solen començar ben entrada la nit. L’establiment compta amb diversos restaurants i pistes de ball i és el centre d’atenció de les revistes del cor.