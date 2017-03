Tusk assegura que la UE negociarà el Brexit unida i no permetrà negociacions bilaterals entre Londres i les capitals

Davant els intents de Londres de dividir els europeus, el president del Consell Europeu, Donald Tusk, ha assegurat aquest divendres que la UE negociarà conjuntament el Brexit i no hi haurà negociacions bilaterals entre el govern de Theresa May i les capitals de la resta de socis de la Unió.

De fet, les directrius que Tusk ha presentat per a les negociacions recullen aquest compromís. "Per tal de no debilitar la posició de la UE, no hi haurà negociacions per separat entre estats membres individuals i el Regne Unit en qüestions que tinguin a veure amb la sortida del país de la UE", afirma el document amb les directrius. Tot i això, sí que es permetran negociacions entre Madrid i Londres per concretar el futur de Gibraltar.

Les línies generals de la negociació preveuen un període de transició entre la sortida del Regne Unit, prevista pel març del 2019, i l'aplicació de la nova relació entre la UE i Londres.

Les directrius també deixen clar que primer es negociarà la desconnexió i en una segona fase es discutiran les futures relacions entre la UE i el Regne Unit, tot i que els socis europeus accepten que la segons fase es comenci a negociar abans que la primera estigui tancada. La condició, segons el document, és que la primera part de les negociacions estigui prou avançada.

Drets dels europeus residents al Regne Unit

En el document, la UE subratlla que la prioritat de les converses pel Brexit serà reduir al mínim les incerteses del procés i garantir els drets dels ciutadans europeus que viuen al Regne Unit i de les empreses instal·lades al país. "L'objetiu de la UE en aquestes negociacions serà preservar els seus interessos, els dels estats membres, els ciutadans i les empreses", afirma el text.

¿I si fracasssen les negociacions i no hi ha acord d'aquí a dos anys? Les directrius no específiquen què passaria però sí que subratllen que la UE "estarà preparada" per aquest escenari. Els tractats europeus obren la porta a allargar les negociacions si el Regne Unit i els 27 estats membres hi estan d'acord.

Sense càstig al Regne Unit

Donald Tusk ha admès que les negociacions seran "díficils i dures" i que "de vegades hi haurà confrontació", però ha destacat que la UE no enfoca les negociacions des d'un punt de vista de "càstig" al Regne Unit. "El Brexit en si mateix ja és prou punitiu", ha dit.

Els líders europeus dels 27 estats membres que es queden al club europeu celebraran una cimera el 29 d'abril per discutir i acabar de concretar les directius que avui ha presentat el president del Consell Europeu.