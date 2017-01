Condemnat a mort l'assassí racista de l'església de Charleston

"Algú ha de tenir la valentia de portar [la violència racial] al món real. I aquest algú haig de ser jo". És un fragment de la carta que Dylann Roof va escriure als seus pares abans d'entrar en una església de la ciutat de Charleston -que havia estat símbol de la lluita pels drets dels negres- i assassinar a trets nou feligresos afroamericans. Era el 17 de juny de 2015. Aquest dimecres, un any i mig després, el jutge instructor del cas l'ha condemnat a pena de mort.

Un jurat -compost per 12 persones, nou negres i tres blancs- ja l'havia declarat culpable el passat mes de desembre per 33 càrrecs, de manera que el jutge només ha confirmat la sentència.

Durant el judici, Roof, que va optar per representar-se a sí mateix en una part de les causes, no ha mostrat penediment i en la seva declaració final va assegurar: "encara tinc la sensació que ho havia de fer". També va reconèixer que havia escollit aquella església perquè era una de les congregacions més antigues del sud dels Estats Units i una de les més emblemàtiques en la defensa dels drets civils dels afroamericans.

Tot i que els seus advocats van qualificar l'actitud de l'acusat de "delirant" i "anormal" per tal d'evitar que es defensés a ell mateix, el jutge va considerara que es trobava en plenes facultats mentals i emocionals per a fer-ho.

Un crim premeditat

La nit de l'atac, Roof es va asseure durant 45 minuts en un dels bancs de l'església mentre els feligresos llegien la Bíblia. Duia una arma semiautomàtica a la mà. Després va començar a disparar contra els assistents, assassinant nou persones.

540x306 Dylann Roof subjectant la bandera confederada, símbol del sud racista i esclavista. / REUTERS Dylann Roof subjectant la bandera confederada, símbol del sud racista i esclavista. / REUTERS

Era un "home amb un odi intens", va dir d'ell el fiscal Nathan Williams. La fiscalia el va definir com un supremacista blanc "fred i calculador" que va planejar l'atac durant mesos i el va perpetrar amb l'objectiu de desencadenar una guerra racial en un moment de gran tensió als EUA per la mort d'afroamericans en mans de la policia.

Poc després de ser detingut, Roof va explicar de manera detallada com havia dut a terme la massacre així com les seves motivacions racistes.